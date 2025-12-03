Ιωάννα Καλημέρη: Δύσκολες ώρες για τη Δημοτική Σύμβουλο Θέρμου – «Έφυγε» η μητέρα της

Δύσκολες ώρες βιώνει η Δημοτική Σύμβουλος Θέρμου, Ιωάννα Καλημέρη, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, Χρυσάνθη Καλημέρη, χήρα Γεωργίου, σε ηλικία 95 ετών.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η Ιωάννα Καλημέρα με μία συγκινητική φωτογραφία που ανέρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Καλό ταξίδι μανούλα μου… Στο φως»

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θέρμου.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό μισή ώρα νωρίτερα, από τις 2:30 μ.μ., όπου θα την αποχαιρετήσουν τα τέκνα, τα εγγόνια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Δείτε την ανάρτηση: