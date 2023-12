Interreg Euro-MED: Επιτυχία της Περιφέρειας – Χρηματοδότηση νέων έργων 1,8 εκ. ευρώ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στην ετήσια εκδήλωση του InterregEuro-MED «Programme Connecting the Dots», που διοργανώθηκε πρόσφατα (21,22/11) στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, όπου ενώνει ενδιαφερόμενους φορείς από όλη την περιοχή της Μεσογείου για να συζητήσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον της διακυβέρνησης στην περιοχή.

Οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα δύο έτη οδήγησαν σε επιτυχή αποτελέσματα καθώς εγκρίθηκαν τέσσερα έργα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε δύο εκ των οποίων ως επικεφαλής των εταιρικών σχημάτων.

Οι συντονισμένες προσπάθειες του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνα Ζαΐμη, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Αντιπροέδρου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR (Συνδιάσκεψη Παράκτιων Περιφερειών) και με την συνεργασία των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της περιοχής και των στελεχών τους, Αθανάσιο Αργυρίου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλους του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Δρ. Αθανάσιο Καλογερά, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) – Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, έφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Στις 21 Νοεμβρίου 2023, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg Euro-MED ενέκρινε 56 έργα, τέσσερα από τα οποία εγκρίθηκαν υπό όρους. 122 προτάσεις είχαν περάσει την 1η φάση αξιολόγησης. Η συνολική χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων για την παρούσα πρόσκληση είναι περίπου 32,6 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένων της κοινοτικής και της εθνικής συγχρηματοδότησης). Η συνολική χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων στην παρούσα πρόσκληση για την ΠΔΕ ορίζεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΠΔΕ κρίθηκε να υλοποιήσει, ως συντονιστής και ως εταίρος των σχημάτων, για τα ερχόμενα τρία έτη τα εξής έργα:

1. Ακρωνύμιο: HERIT ADAPT, Πλήρηςτίτλος: HERItage and territory resilience through sustainable Tourism, climate change ADAPtation and ciTizen engagement (Priority 2 – Greener MED Specific objective, RSO2.4 – Promoting climate change adaptation and disaster risk prevention, resilience, taking into account eco-system based approaches)

2.Ακρωνύμιο: COASTRUST, Πλήρηςτίτλος: Promoting shared stewardship for Mediterranean Coasts (Priority 2 – Greener MED Specific objective, RSO2.7 – Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas, and reducing all forms of pollution)

3.Ακρωνύμιο: LIBECCIO, Πλήρηςτίτλος: SustainabiLIty of tourism By EnhaCing Cooperation and dIgitaltransformatiOn (Priority 1 – Smarter MED Specific objective, RSO1.1 – Developing and enhancing research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies)

4.Ακρωνύμιο: Germ of Life, Πλήρηςτίτλος: Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European Countries (Priority 2 – Greener MED Specific objective, RSO2.4 – Promoting climate change adaptation and disaster risk prevention, resilience, taking into account eco-system based approaches)

Τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, εκπροσώπησε ο συνεργάτης του, Γιάννης Κανακάρης, ο οποίος συντόνισε την διαδικασία διεκδίκησης και υποβολής του Προγράμματος InterregEuro-MED για την ΠΔΕ.

Η λίστα των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη:

• https://interreg-euro-med.eu/en/call-2-the-final-results-are-out/

• https://interreg-euro-med.eu/wp-content/uploads/documents/calls/call-2-thematic-projects/call_02_list_results_final_en.pdf

Ομόφωνα αντίθετη σε κάθε σενάριο εκτροπής του Αχελώου η Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΠΔΕ