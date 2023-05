Ίντερ: Στον τελικό του Champions League μετά από 13 χρόνια – Δείτε τα highligths της αναμέτρησης με τη Μίλαν

Η Ίντερ «τσέκαρε» το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League στην Κωνσταντινούπολη. Οι Νερατζούρι είχαν καθαρό προβάδισμα μετά τη νίκη τους επί της Μίλαν στο πρώτο ματς με 2-0, νίκησαν στη ρεβάνς με 1-0 με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνεσς και πανηγύρισαν τη μεγάλη πρόκριση. Οι Ιταλοί πλέον… περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους από την τιτανομαχία Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης.

Δείτε τα highligths:

Οι Μιλανέζοι θα αγωνιστούν για έκτη φορά σε τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League και πρώτη μετά τη σεζόν 2009-10. Πριν 13 χρόνια η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο νίκησε με 2-0 την Μπάγερν Μονάχου στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Οι τελικοί της Ίντερ σε Κυπέλλο Πρωταθλητριών/Champions League:

Ίντερ – Ρεάλ Μαδρίτης 3-1, 1963

Ίντερ – Μπενφίκα 1-0, 1965

Ίντερ – Σέλτικ 1-2, 1967

Ίντερ – Άγιαξ 0-2, 1972

Ίντερ – Μπάγερν Μονάχου 2-0, 2010

Φίλος της Ίντερ έχει δηλώσει και επισήμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σταρ των Μπακς είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το «Μεάτσα», στο Μιλάνο, στο διάστημα της παρουσίας της εθνικής Ελλάδας στην Ιταλία στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ.

Giannis must be a happy man now ⚽️ 🔵⚫️

📸 @inter pic.twitter.com/e5Tc1025vV

— FIBA (@FIBA) May 16, 2023