Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας: Εργαστήριο συγγραφής βιβλίων στη Σταμνά 11-12 Οκτωβρίου

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας οργανώνει για τέταρτη χρονιά με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού εργαστήριο συγγραφής βιβλίων Τοπικής Ιστορίας στην Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας στις 11-12 Οκτωβρίου 2025 και προσκαλεί ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα να δηλώσουν συμμετοχή.

Τα φετινά ολοκαίνουργα εργαστήρια θα αναδείξουν τον σπουδαίο ρόλο που παίζει η Τέχνη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στην έκφραση της κοινωνίας κάθε εποχής και κάθε περιοχής και πώς αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στα βιβλία Τοπικής Ιστορίας. Τα εργαστήρια (α. συγγραφής κεφαλαίων τέχνης, β. φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμού, γ. γνωστικής χαρτογραφίας, δ. συμβόλων και αναπαραστάσεων, ε. κεραμικής) θα διεξαχθούν στην Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, στον μυχό της μαγευτικής λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενημερωτική εκδήλωση για την αρχαιολογική έρευνα στην Σταμνά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Δημοτικού Σχολείου του χωριού.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής θα βρείτε στηνιστοσελίδα:https://itipatras3.wixsite.com/insti/ena-vivlio-gia-ton-topo-mouκαι https://itipatras3.wixsite.com/insti/application

Θα δοθούνβεβαιώσεις συμμετοχής.

Η δράση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των:

ΑhaeanLand, Σύλλογος Γυναικών Σταμνάς «Αγία Αγάθη», Multiclima Σπυρόπουλος Πέτρος, Ragavanisgroupofcompanies

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας ιδρύθηκε το 2000. Τα μέλη του δραστηριοποιούνταιστη διαχρονική πολιτισμική και περιβαλλοντική έρευνα, τη μελέτη των τοπικώνκοινωνιών, την καταγραφή, συλλογή και διάσωση υλικών και άυλων τεκμηρίων.Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της αποστολής του παίζει η προβολή των πορισμάτων τωνερευνών του στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό. Για τον λόγο αυτό ταμέλη του δημοσιεύουν επιστημονικά άρθρα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, εκπονούνμελέτες, παρέχουν συμβουλές, δίνουν διαλέξεις, συμμετέχουν σε συνέδρια, οργανώνουνθερινά σχολεία και εκπαιδευτικά προγράμματα. Επιστέγασμα της δράσης τους αποτελεί ηέκδοση βιβλίων Τοπικής Ιστορίας σε συνεργασία με συλλόγους, κοινότητες, δήμους, περιφέρειες.