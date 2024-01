Ηνωμένες Πολιτείες: Ως και 46 βαθμούς υπό το μηδέν και χιονοθύελλες χωρίς τέλος

«Ατέλειωτη»χιονοθύελλα από τις 8 Ιανουαρίου διανύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το κύμα αρκτικών καταιγίδων έσπασε νέο ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών.

Travelling east across Iowa and very grateful for the snow ploughs! #Election2024 #IowaCaucus pic.twitter.com/00NDFB6jRG — Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) January 13, 2024

Στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, οι ιατροδικαστές ερευνούν θάνατο από υποθερμία, καθώς λόγω διακοπής του ηλεκτρικού εκατοντάδες άνθρωποι κατέφυγαν σε θερμαινόμενα κέντρα. Θάνατοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες αναφέρθηκαν ήδη στην Καλιφόρνια, το Αϊντάχο, το Ιλινόις και το Ουισκόνσιν.

Ο κυβερνήτης της Νεμπράσκα Τζιμ Πίλεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς περίπου 1.700 μίλια αυτοκινητόδρομων της Νεμπράσκα έκλεισαν λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Η πολιτειακή αστυνομία βοήθησε περισσότερους από 400 εγκλωβισμένους αυτοκινητιστές.

Από τη Νέα Υόρκη έως τη Λουιζιάνα εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι η χαμηλότερη θερμοκρασία, μείον 46 βαθμοί Κελσίου, αναμένεται στην Ντακότα. Στη Μοντάνα η θερμοκρασία ήταν στους μείον 34 βαθμούς Κελσίου το πρωί του Σαββάτου και στους μείον 26 βαθμούς έφτασε το ψύχος στην Αϊόβα.

Travelling east across Iowa and very grateful for the snow ploughs! #Election2024 #IowaCaucus pic.twitter.com/00NDFB6jRG — Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) January 13, 2024

Χωρίς ρεύμα παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως στο Μίσιγκαν, το Όρεγκον και το Ουισκόνσιν.

Το «μοναδικό μέρος όπου το χιόνι ήταν ευπρόσδεκτο », ήταν στο Μίσιγκαν όπου ο Philip Spitzley ξύπνησε την Παρασκευή με 95 μικρούς χιονάνθρωπους στην αυλή του, έκπληξη από μέλη της οικογένειάς του και γείτονες για τα 95α γενέθλιά του.