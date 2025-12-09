Inner Wheel: Πράξη αλληλεγγύης η συμμετοχή στο χριστουγεννιάτικο bazaar στο Αγρίνιο

To καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Bazaar διοργανώνουν οι γυναίκες του Inner Wheel το τριήμερο 7-9 Δεκεμβρίου 2025.

Από τις 10:00 π.μ. μέχρι 20:00 στο σπιτάκι του Δήμου στην πλατεία Δημοκρατίας, θα μπορείτε να βρείτε μοναδικά χριστουγεννιάτικα είδη, χειροποίητα γούρια, κοσμήματα, γλυκίσματα, διακοσμητικά και άλλες υπέροχες προτάσεις για τα χριστουγεννιάτικα σας δώρα.

Με κάθε αγορά ενισχύετε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο «Μαρία Δημάδη» και το Σύλλογο Διαβητικών «Γλυκιά Οικογένεια».

«Σας περιμένουμε, με χαρά να γιορτάσουμε μαζί την αλληλεγγύη και την αγάπη και αυτές τις γιορτές», σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση του Ομίλου.