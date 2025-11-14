Influencer του TikTok καταδικάστηκε να πληρώσει 1,75 εκατ. – Είχε καταστρέψει το γάμο του μάνατζέρ της

Η αγωγή που κατατέθηκε στο Δικαστήριο της Κομητείας του Ντάραμ κατηγορούσε την Μπρέναϊ Κέναρντ – μια influencer με σχεδόν 3 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok και 274.000 ακολούθους στο Instagram – ότι αποπλάνησε και είχε σχέση με τον μάνατζέρ της, Τιμ Μόνταγκιου.

«Έλαβε δικαιοσύνη επειδή έχασε τον σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της», δήλωσε η Ρομπονέτα Τζόουνς, η οποία ήταν η δικηγόρος της Ακίρα Μόνταγκιου, της πρώην συζύγου του Τιμ Μόνταγκιου.

Το δικαστήριο έκρινε την Κέναρντ υπεύθυνη για εγκληματική συνομιλία και αποξένωση της αγάπης, ανέφερε το WRAL.

Ο νόμος περί αποξένωσης της αγάπης στη Βόρεια Καρολίνα επιτρέπει σε έναν σύζυγο να μηνύσει το άτομο που κατηγορεί για μια εξωσυζυγική σχέση που τερματίζει έναν γάμο. Η Βόρεια Καρολίνα είναι μία από τις λίγες πολιτείες που επιτρέπει σε εγκαταλελειμμένους συζύγους να μηνύσουν κάποιον για παρέμβαση στον γάμο τους.

Η Akira Montague, ο οποίος έφερε την αγωγή στο αστικό δικαστήριο, παντρεύτηκε τον Tim Montague στις 20 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την αγωγή.

Η Ακίρα Μόνταγκιου ισχυρίστηκε ότι η σχέση της προκάλεσε ψυχική οδύνη, βλάβη στην υγεία της και στέρησε από τα παιδιά της ένα νοικοκυριό με δύο γονείς.

Η Κέναρντ είπε ότι η Ακίρα Μόνταγκιου γνώριζε ότι ο γάμος της είχε τελειώσει και επέτρεψε τη σχέση.

«Έδωσε τη συγκατάθεσή της», είπε η Κέναρντ. «Είπε ότι ήταν εντάξει επειδή ήξερε ότι ο γάμος της είχε τελειώσει και ότι είχε τελειώσει».

Η φερόμενη σχέση διαδραματίστηκε τόσο στο σπίτι του μάνατζερ όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Κέναρντ, ισχυρίστηκε η Ακίρα Μόνταγκιου.

Ο Τιμ Μόνταγκιου τελικά άφησε τη γυναίκα του για την Κέναρντ.

Σε προηγούμενες υποθέσεις στη Βόρεια Καρολίνα που αφορούσαν αποξένωση αγάπης, οι ενάγοντες έχουν λάβει εκατομμύρια δολάρια.

Το 2011, η Κάρολ Πέργιαρ διατάχθηκε να λάβει 30 εκατομμύρια δολάρια από την Μπέτι Ντέβιν. Η Κάρολ Πέργιαρ ήταν η πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Πέργιαρ, ο οποίος κατέχει μια εταιρεία μεταφορών στο Ράλεϊ. Ο διακανονισμός είναι ο μεγαλύτερος του είδους του στην ιστορία της Βόρειας Καρολίνας, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Το 2018, ο σταρ του NFL Φλέτσερ Κοξ μηνύθηκε από έναν άνδρα από τη Βόρεια Καρολίνα ονόματι Τζόσουα Τζέφορντς, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο ποδοσφαιριστής είχε σχέση με τη σύζυγό του. Η αγωγή κατέληξε σε έναν άγνωστο διακανονισμό. Το 2021, ο πρώην πολιτειακός γερουσιαστής Ρικ Γκαν διευθέτησε μια αγωγή που κατέθεσε ο Άρθουρ Τζονς για 3 εκατομμύρια δολάρια. Η Γκαν κατηγορήθηκε ότι είχε μακροχρόνια σχέση με τη σύζυγο του Τζονς, η οποία ήταν η βοηθός του Γκαν στο νομοθετικό σώμα.

