Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο

Άνδρας ινδικής καταγωγής με ισπανικό διαβατήριο ο οποίος μάλιστα φορούσε και το χαρακτηριστικό τουρμπάνι στο κεφάλι ήταν ο 35χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα στο οποίο τραυματίστηκε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 35χρονος αλλοδαπός συγκρούστηκε με το όχημα της Λατινοπούλου μπροστά του το οποίο οδηγούσε αστυνομικός, με κατεύθυνση προς Κηφισιά. Το αυτοκίνητο της Λατινοπούλου είχε σταματήσει λόγω κόκκινου φαναριού.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να αφήσει στοιχεία. Ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στο Κορωπί, στις εγκαταστάσεις εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων, από όπου είχε μισθώσει το όχημα, και συνελήφθη.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τραυματίστηκε ελαφρά στον αυχένα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ για εξετάσεις. Όπως αναφέρουν οι γιατροί, τέτοιες κακώσεις συχνά δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές, γι’ αυτό και παρέμεινε υπό παρακολούθηση.

Οι δύο οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ, σύμφωνα με την Τροχαία, δεν διαπιστώθηκε αν φορούσαν ζώνη ασφαλείας τη στιγμή του ατυχήματος.

Ο 35χρονος οδηγός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για αμέλεια, πρόκληση σωματικής βλάβης και εγκατάλειψη μετά από τροχαίο ατύχημα.

«Με χτύπησαν, γκάζωσαν και έφυγαν»

Μιλώντας στο protothema.gr, η κ. Λατινοπούλου περιέγραψε με λεπτομέρειες τη στιγμή της σύγκρουσης: «Ήμουν στην Κηφισίας και πάμε να σταματήσουμε στο φανάρι πορτοκαλί. Εγώ συνοδηγός. Ξαφνικά έρχεται με ταχύτητα όχημα από πίσω και μας τρακάρει. Πάνω στο σοκ και στο τράνταγμα – ήταν και κόκκινο το φανάρι – γυρίζω πίσω να δω και το όχημα είχε ανάψει αλάρμ. Πάμε στην άκρη και αυτός αντί να μας ακολουθήσει πατάει γκάζι και φεύγει. Κάλεσα το 100, ήρθαν, κινήθηκαν οι διαδικασίες, έδωσα κατάθεση κ.λπ.».

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Με χτύπησαν, γκάζωσαν και έφυγαν. Βρίσκομαι για τρία 24ωρα υπό στενή παρακολούθηση, καθώς ο γιατρός συνέστησε μεγάλη προσοχή. Από τις εξετάσεις δεν φαίνεται άμεσα η κατάσταση στον αυχένα, ο οποίος έχει τραυματιστεί. Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΛ.ΑΣ. που ανταποκρίθηκε αμέσως και κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες».

Η ευρωβουλευτής που νοσηλεύτηκε στο ΚΑΤ, επέστρεψε στο σπίτι της αργά το βράδυ αλλά παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες του τροχαίου. Ο 35χρονος οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για εγκατάλειψη μετά από τροχαίο ατύχημα.