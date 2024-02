Τραγικό θάνατο είχε ένας 34χρονος ποδοσφαιριστής στην Ινδονησία, τον οποίο χτύπησε κεραυνός κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο στάδιο «Siliwangi».

Ο 34χρονος, που καταγόταν από τη Σουμπάνγκ, συμμετείχε σε φιλικό αγώνα της Μπαντούνγκ FC με το FBI Subang. Το τοπικό μέσο ενημέρωσης «PRFM News» ισχυρίστηκε ότι ο Raharja ανέπνεε ακόμα μετά το περιστατικό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό με κεραυνό που σημειώνεται στην Ινδονησία, καθώς πριν από περίπου ένα χρόνο, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής στην Ανατολική Ιάβα χτυπήθηκε από κεραυνό και υπέστη ανακοπή, ωστόσο οι γιατροί πρόλαβαν και τον επανέφεραν.

Sad news: Yesterday during a friendly match in Indonesia, a player tragically lost his life due to being struck by lightning. pic.twitter.com/ds4shtMiSu