Ένα ζευγάρι από την Ισπανία, το οποίο έγινε viral στα social media κάνοντας τον γύρο του κόσμου με μοτοσικλέτα αποκάλυψε ότι υπέστη μια φρικτή επίθεση ενώ περνούσε από την Ινδία. Ο Vincente και η Fernanda, γνωστοί στο κοινό τους ως Vuelta Al Mundo En Moto (Ο γύρος του κόσμου με μοτοσικλέτα), κοινοποίησαν βίντεο από ένα νοσοκομείο της Ινδίας εξηγώντας ότι δέχθηκαν επίθεση, ληστεία και ότι η Fernanda έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού.

Ο Vincente και η Fernanda έχουν ταξιδέψει σε περισσότερες από 60 χώρες από τότε που ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τη Βαρκελώνη πριν από 5 χρόνια, συμπληρώνοντας πάνω από 170.000 χιλιόμετρα καθώς περιόδευαν τον κόσμο με τις μοτοσικλέτες τους. Το ζευγάρι έχει 122.000 followers στο Instagram καταγράφοντας το ταξίδι τους, τα γεύματα και τις εμπειρίες τους καθώς διασχίζουν τις ηπείρους.

Όμως, τα ταξίδια τους στη Νότια Ασία πήραν μια ανησυχητική τροπή χθες, καθώς το ζευγάρι ανέβασε δύο ιστορίες στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι δέχτηκαν επίθεση ενώ ταξίδευαν στην Ινδία.

Στο πρώτο βίντεο, που αναρτήθηκε την 1η Μαρτίου, η Fernanda και ο Vincente εμφανώς σοκαρισμένοι φαίνονται με μώλωπες στα πρόσωπά τους και με δάκρυα στα μάτια. Σε δηλώσεις τους στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, αποκάλυψαν ότι δέχθηκαν επίθεση μετά την επίσκεψή τους στην περιοχή Dumka του κρατιδίου Jharkhand της Ινδίας – ο οποίος είναι γνωστός τουριστικός προορισμός.

Το ζευγάρι κατευθυνόταν προς το Νεπάλ μέσω Bhagalpur, αλλά είχε σταματήσει στην Dumka για να ξεκουραστεί και να στήσει τη σκηνή του κοντά στην αγορά Hansdiha. Αφού αποκοιμήθηκαν, 7 νεαροί μπήκαν στη σκηνή και επιτέθηκαν και στους δύο.

«Μας χτύπησαν. Έβαλαν ένα μαχαίρι στο λαιμό μου και μου είπαν ότι θα με σκοτώσουν», λέει ο Vincente σε ένα από τα βίντεο, όπου φαίνεται να έχει στο κάτω χείλος του ράμματα. «Η Fernanda βιάστηκε. Επτά από αυτούς. Επτά άνδρες. Τα καθάρματα…». Ενώ ο Vincente έχει αρκετές μελανιές στο κεφάλι του, η πλευρά του προσώπου της Fernanda φαίνεται να έχει δεχτεί πολύ χειρότερα χτυπήματα, στο μάγουλο και το σαγόνι της.

«Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο, εδώ στην Ινδία. Είμαστε με την αστυνομία. Μας αφήνουν να κοιμηθούμε εδώ», λέει η Fernanda, με τα μάτια της κόκκινα από τα δάκρυα. Στη συνέχεια, ο Vincente εξηγεί ότι αφού κατήγγειλαν τον βιασμό, τους μετέφεραν στο Κοινοτικό Κέντρο Υγείας Saraiyahat, ώστε η Fernanda να μπορέσει να κάνει ένα κιτ βιασμού.

