Ινδία: Στρατιωτικό αεροσκάφος της Μιανμάρ βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης – Τουλάχιστον 8 τραυματίες

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν στρατιωτικό αεροσκάφος της Μιανμάρ, το οποίο θα μετέφερε πίσω στη χώρα δεκάδες στρατιώτες οι οποίοι είχαν διαφύγει από τη σύγκρουση, βγήκε σήμερα από τον διάδρομο αεροδρομίου στη βορειοανατολική Ινδία, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δεκατέσσερις άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος, το οποίο κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Λενγκμπούι του κρατιδίου Μιζοράμ για να παραλάβει τους στρατιώτες, οι οποίοι είχαν εισέλθει στην Ινδία την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν Ινδοί αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Myanmar aircraft that took off from #Sittwe skidded off at #Aizawl #LengpuiAirport this morning. 14 crew members with several injured.

They were to evacuate the remaining 92 Myanmar Army personnel seeking asylum last week at Parva III village of Mizoram’s Lawngtlai District. pic.twitter.com/2y2ZXpLvKG

— Ezrela Dalidia Fanai (@DallyFanai) January 23, 2024