Οπαδοί της Αργεντινής στην Ινδία άφησαν τεράστιο πορτραίτο του στον βυθό του ωκεανού!

«Παροξυσμός» επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της Αργεντινής ανά τον κόσμο για την επιστροφή της ομάδας του σε τελικό Μουντιάλ. Την Κυριακή (18/12, 17:00) η Αλμπισελέστε θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία με φόντο την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όλα τα φώτα είναι στραμμένα στον Λιονέλ Μέσι.

Οπαδοί της Αργεντινής από την Ινδία είχαν δώσει υπόσχεση πως αν η ομάδα τους έπαιρνε την πρόκριση στον μέγαλο τελικό θα δημιουργούσαν ένα τεράστιο πορτραίτο, το οποίο θα το άφηναν στον βυθό του ωκεανού. Όπερ και εγένετο…

Some Argentina fans in India kept their promise that if Argentina reached the final, they would unload a giant portrait of Messi under the ocean.🤯 🌊💙

