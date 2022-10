Ινδία: Κατέρρευσε κρεμαστή γέφυρα – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Η γέφυρα που βρίσκεται στο κρατίδιο Γκουτζαράτ κατέρρευσε κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύροντας στο θάνατο δεκάδες ανθρώπους, ενώ δεκάδες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέχρι στιγμής οι αρχές της Ινδίας κάνουν λόγο για 40 νεκρούς, ενώ τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο αριθμός των νεκρών έχει ήδη ξεπεράσει τους 50.

Τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα πάνω από 400 άνθρωποι. Πολλοί έπεσαν στα νερά του ποταμού Ματσού, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Zee News, αρκετοί πνίγηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

BREAKING 🇮🇳 : 50 people killed

Local news in #Morbi, #Gujarat region in #India , is now reporting of at least 50 people dead, 43 injured many other people missing possible drowned. after a pedestrian Cable bridge that broke up and had collapsed in the river. pic.twitter.com/eAzG0F8Izx

