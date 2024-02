Ινδία: Αθωώθηκε περιστέρι που κατηγορούνταν για κατασκοπεία – Η παρέμβασή της Peta

Aίσθηση προκάλεσε η είδηση ότι η Ινδία φυλάκισε ένα ταχυδρομικό περιστέρι ως ύποπτο για κατασκοπεία. Όπως έγινε γνωστό οι Αρχές της χώρας, μετά από οκτώ μήνες που το κρατούσαν σε αιχμαλωσία αποφάσισαν την απελευθέρωσι του περιστεριού. Η περίεργη αυτή είδηση που θυμίζει κατασκοπευτική ταινία έγινε γνωστή από την Peta, την οργάνωση για την υπεράσπιση των ζώων.

A pigeon that spent eight months in Indian police custody has been released after it was finally cleared of being a suspected Chinese spyhttps://t.co/4wT4SmePfW

— RTÉ News (@rtenews) February 2, 2024