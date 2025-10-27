Ημερίδα για τον Θαλάσσιο Τουρισμό και τη Γαλάζια Οικονομία στο Μεσολόγγι

Ημερίδα με θέμα: «Θαλάσσιος Τουρισμός & Γαλάζια Οικονομία στη Δυτική Ελλάδα: Ευκαιρίες και Προοπτικές», διοργανώνει ο Δήμος Μεσολογγίου, σε συνεργασία με την Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ).

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σε συνεργασία με την Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ), διοργανώνει το Western Greece Forum Messolonghi 2025, με θέμα: «Θαλάσσιος Τουρισμός & Γαλάζια Οικονομία στη Δυτική Ελλάδα: Ευκαιρίες και Προοπτικές», το Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:30, στο Μέγαρο Χρυσόγελου (Φρειδερίκου Κατσαδού & Μιχάλη Μακρή, Μεσολόγγι).

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει ο θαλάσσιος τουρισμός και η γαλάζια οικονομία για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, με επίκεντρο το Μεσολόγγι και τις μοναδικές φυσικές και πολιτισμικές του ιδιαιτερότητες.

Ομιλητές:

Διονυσία Λεσχοπούλου, Co-Owner & Head of Sales Dept. Athenian Yachts Enterprises S.A. – Μαρίνα Μεσολογγίου Α.Ε.

Νεκταρία Αλετρά, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου

Χαράλαμπος Κακιούζης, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρεβέζης

Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, Γενικός Διευθυντής Maritime Project, Μαρίνα Μπενιτσών, Κέρκυρα

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:

Σπύρος Διαμαντόπουλος, Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Νεκτάριος Καλαντζής, Πρόεδρος Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ)

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Δήμου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της επιχειρηματικότητας και της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της λιμνοθάλασσας και των θαλάσσιων υποδομών του Μεσολογγίου.

Η αφίσα της ημερίδας: