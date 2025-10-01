Ημερίδα για τις επιμολύνσεις στο ελαιόλαδο πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα με τίτλο «Επιμολύνσεις στο ελαιόλαδο από ορυκτέλαια, λόγω λανθασμένων πρακτικών» πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και το Αγροδιατροφικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας (Agri Food West Greece). Η έναρξη έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (01.10.25) με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου, παραγωγών, αλλά και ειδικών επιστημόνων του χώρου.

Νίκου Κούτσικου:

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναδείχθηκαν οι σοβαροί κίνδυνοι που προκύπτουν για την ποιότητα του ελαιολάδου από τη χρήση ακατάλληλων πρακτικών, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε επιμολύνσεις από ορυκτέλαια.

αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια:

προέδρου του επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Πάνου Τσιχριτζή:

Οι εισηγητές τόνισαν την ανάγκη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παραγωγών, καθώς και την εφαρμογή ορθών καλλιεργητικών και τυποποιητικών μεθόδων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η φήμη του ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές.

προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ, Τσάκωνα Βασίλη:

Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό, όπου δόθηκε έμφαση στη σημασία της πρόληψης και της υιοθέτησης ασφαλών πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

