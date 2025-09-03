Ημερίδα για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και εφήβων από τον Δήμο Μεσολογγίου

H πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και εφήβων θα βρεθεί στο επίκεντρο εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι, μια ημέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία.

Ο Τομέας Παιδείας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου διοργανώνει την ημερίδα «Το σώμα μου μου ανήκει», την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025 στις 19:00, στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Κύπρου 30, Μεσολόγγι).

Η εκδήλωση έχει ως στόχο της την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την προστασία των

παιδιών και των εφήβων από σεξουαλική κακοποίηση, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες

και προτάσεις για τη δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων για τα παιδιά.

Ειδικοί από το χώρο της εκπαίδευσης, της λογοθεραπείας και του θεάτρου, θα συζητήσουν και

θα προσφέρουν εργαλεία για την πρόληψη, την αναγνώριση περιστατικών και καλές πρακτικές

που μπορούν να εφαρμοστούν από όσους επιμελούνται παιδιών και εφήβων.

Ομιλητές:

Μαρίνος Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ70 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μαρία Γυφτογιάννη, Λογοθεραπεύτρια ΚΕΔΑΣΥ, M.Sc M.Ed

Άννα Μανθάτη, Θεατρολόγος

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.