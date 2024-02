Ημερίδα για την παρένθετη μητρότητα: Νομικές και (βιο)ηθικές διαστάσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο

Η Πρωτοβουλία Φεμινιστικών Οργανώσεων κατά της Παρένθετης Μητρότητας διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα «Παρένθετη μητρότητα: Νομικές και (βιο)ηθικές διαστάσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο» το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 στην ΑΙΘΟΥΣΑ της ΟΤΟΕ, Βησσαρίωνος 9 στην Αθήνα, από τις 10.00 έως τις 15.00.

Με τη συμμετοχή ομιλητριών και ομιλητών από τον πανεπιστημιακό χώρο, καθώς και εκπροσώπων από τον χώρο των κινημάτων, στόχος της Πρωτοβουλίας είναι να συζητηθεί με ψυχραιμία και με σοβαρή τεκμηρίωση ένα φλέγον κοινωνικό θέμα, το οποίο επανήλθε στην επικαιρότητα μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου για την κλινική στα Χανιά, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Επιπλέον, συνδέθηκε και με το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών στη χώρα μας, το οποίο υπερψηφίστηκε στη Βουλή.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι διοργανώτριες, η σχετική νομοθεσία για την παρένθετη κύηση τελεί εν ισχύ στην Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια, διαμορφώνοντας ένα άκρως επιτρεπτικό πλαίσιο και προσδίδοντας του καθαρά εμπορικό χαρακτήρα με την τροποποίηση του 2022. Το γυναικείο σώμα κατακερματίζεται, ευτελίζεται σε «ενοικιαζόμενη μήτρα», ενώ εμπορευματοποιούνται οι γυναίκες και τα παιδιά, που γεννιούνται μέσω παρενθεσίας. ‘Ολο αυτό το διάστημα οι μοναδικές φωνές διαμαρτυρίας προέρχονταν από το φεμινιστικό κίνημα, που επεσήμανε τους κινδύνους από ακόμα μία μορφή έμφυλης βίας, όταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η παρένθετη κύηση απαγορεύεται πλήρως. Καθόλου τυχαία, η Ελλάδα θεωρείται «παράδεισος της ενοικιαζόμενης μήτρας», ενώ χώρες, όπως η Ινδία και η Ουκρανία, έχουν εδραιώσει μία τεράστια βιομηχανία παρενθεσίας, εκμεταλλευόμενες την φτώχεια και την εξαθλίωση των γυναικών.

Η ημερίδα θα διενεργηθεί δια ζώσης και μέσω ΖΟΟΜ και είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενη/ο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 848 7469 0029

Passcode: 672011

Το πρόγραμμα της Ημερίδας

10.30 – 10.40: Χαιρετισμοί και έναρξη εργασιών εκ μέρους των οργανωτριών: Σίσσυ Βωβού

10.40 – 11.10: Χαιρετισμός-ομιλία (με μετάφραση), Ανα – Λουάνα Στοϊσεά – Ντεράμ, συμπρόεδρος του Διεθνούς Συνασπισμού για την Κατάργηση της Παρένθετης Μητρότητας (ICASM/ International Coalition for the Abolition of Surrogate Motherhood)

11.10 – 11.30: Ελένη Καλοκαιρινού, καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Ηθικής και Βιοηθική ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας: «Από τις αναπαραγωγικές τεχνολογίες στην εργαλειοποίηση / εξαφάνιση της γυναίκας: η περίπτωση της παρένθετης μητέρας»

11.30 – 11.50: Παντελής Ραβδάς, δικηγόρος, LLM: «Η νομοθεσία για την παρένθετη μητρότητα στην Ελλάδα: εφαρμογή και προοπτικές»

11.50 – 12.10: Στέλλα Σάμου, μέλος της Πρωτοβουλίας Φεμινιστικών Οργανώσεων κατά της Παρένθετης: «Παρένθετη μητρότητα : Η άλωση του γυναικείου σώματος»

12.10 – 12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.30 – 12.40: Προβολή Βίντεο (Η μαρτυρία της Ολίβιας Μώρελ, που γεννήθηκε από παρένθετη μητέρα, στο Κοινοβούλιο της Τσεχίας)

12.40 – 13.00: Αθηνά Κοτζάμπαση, ομότιμη καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ: «Η παρένθετη κύηση ως υποβοήθηση αναπαραγωγής. Θεωρία και πράξη»

13.00 – 13.30: Σύντομες παρεμβάσεις: Πέννυ Παραλίκα, δικηγόρος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΔΠΜΣ Βιοηθικής, Αλεξάνδρα Μακρή, γιατρός μαιευτήρας και Αναστασία Γανοχωρίτη, δικηγόρος, απόφοιτη ΠΜΣ Φιλοσοφίας του Δικαίου

13.30 – 13.50: Κατερίνα Καπερναράκου, μέλος της Πρωτοβουλίας Φεμινιστικών Οργανώσεων κατά της Παρένθετης : «Φτώχεια και παρένθετη μητρότητα: διεθνή παραδείγματα»

13.50 – 14.45: Συζήτηση

14.45 – 15.00: Κλείσιμο εκ μέρους οργανωτριών : Σίσσυ Βωβού και Φωτεινή Σιάνου

Συντονίζει η Μαρία Ταμιωλάκη, μέλος της Πρωτοβουλίας Φεμινιστικών Οργανώσεων κατά της Παρένθετης Μητρότητας