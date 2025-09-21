Ημέρα Μνήμης στο Αγρίνιο για τα θύματα του ξεριζωμού και της Μικρασιατικής καταστροφής
Ημέρα Εθνικής Μνήμης. Ο Δήμος Αγρινίου και ο Σύλλογος Μικρασιατών Προσφύγων Ν. Αιτωλοακαρνανίας τιμούν την ιερή μνήμη των θυμάτων του ξεριζωμού και της καταστροφής.
"Με σεβασμό και συγκίνηση αποτίουμε φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν, αλλά και σε εκείνους που με θάρρος και αξιοπρέπεια μετέφεραν στον τόπο μας τον πολιτισμό, την πίστη και τις παραδόσεις της Μικράς Ασίας" τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου σε ανάρτησή του.
"Σήμερα που η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των "Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ἀμβροσίου
Μοσχονησίων, Γρηγορίου Κυδωνιῶν, Προκοπίου Ἰκονίου, Εὐθυμίου Ζήλων και τῶν
σύν αὐτοῖς ἀναιρεθέντων κατά τήν Μικρασιατικήν Καταστροφήν μαρτύρων (1922) τιμούμε και εμείς τη μνήμη των Μικρασιατών και Ποντίων προγόνων μας...." ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Αιτωλοακαρνανίας "Δ.Ψαθάς" και ο Σύλλογος Μικρασιατών Προσφύγων Αιτωλοακαρνανίας.
"Με ευλάβεια και συγκίνηση τιμήσαμε σήμερα τους ανθρώπους που βίωσαν το διωγμό και τη γενοκτονία, καταστάσεις που δυστυχώς εξακολουθούν σήμερα να αποτελούν μέρος της βάναυσης πραγματικότητας, που σχεδόν απαθείς παρακολουθούμε στα δελτία ειδήσεων, ξεχνώντας ότι σε ετούτη τη χώρα έχουμε χτίσει το παρόν μας με δάκρυα και αίμα.
Ο Μικρασιατικός και Ποντιακός Ελληνισμός μέσα από τις νέες πατρίδες μας δίδαξε ήθος και αξιοπρέπεια. Και μας έμαθε να μην ξεχνάμε αυτό που μας πόνεσε, αλλά να κάνουμε τον πόνο ελπίδα και δημιουργία. Αυτό που πλέον ζητάμε είναι … δικαίωση". έγραψε σε ανάρτησή του ο Επικεφαλής του Μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Αγρινίου Κώστας Πιστιόλας.