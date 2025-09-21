Ημέρα Μνήμης στο Αγρίνιο για τα θύματα του ξεριζωμού και της Μικρασιατικής καταστροφής

"Σήμερα που η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των "Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ἀμβροσίου

Μοσχονησίων, Γρηγορίου Κυδωνιῶν, Προκοπίου Ἰκονίου, Εὐθυμίου Ζήλων και τῶν

σύν αὐτοῖς ἀναιρεθέντων κατά τήν Μικρασιατικήν Καταστροφήν μαρτύρων (1922) τιμούμε και εμείς τη μνήμη των Μικρασιατών και Ποντίων προγόνων μας...." ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Αιτωλοακαρνανίας "Δ.Ψαθάς" και ο Σύλλογος Μικρασιατών Προσφύγων Αιτωλοακαρνανίας.

"Με ευλάβεια και συγκίνηση τιμήσαμε σήμερα τους ανθρώπους που βίωσαν το διωγμό και τη γενοκτονία, καταστάσεις που δυστυχώς εξακολουθούν σήμερα να αποτελούν μέρος της βάναυσης πραγματικότητας, που σχεδόν απαθείς παρακολουθούμε στα δελτία ειδήσεων, ξεχνώντας ότι σε ετούτη τη χώρα έχουμε χτίσει το παρόν μας με δάκρυα και αίμα.