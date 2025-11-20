Ηλικιωμένος στο Νοσοκομείο Αγρινίου μετά από φωτιά στο σπίτι του

Στο Νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε ένα ηλικιωμένος μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του, στην οδό Σκίπη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 8 μ.μ., το απόγευμα της Πέμπτης (20.11.25) σε διαμέρισμα ισογείου στην οδό Σκίπη, προκαλώντας την άμεση κινητοποιήση οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου.

Μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος , προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ένα ηλικιωμένο άτομο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.