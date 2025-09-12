Ηλίας Ψινάκης: «Με τον Ρουβά χτίσαμε έναν μύθο, δεν έχει κάνει επιτυχία από τότε»

Για τη συνεργασία του με τον Σάκη Ρουβά μίλησε ο Ηλίας Ψινάκης, τον τραγουδιστή που κατάφερε να μετατρέψει από άσημο νέο σε απόλυτο σταρ.

Οι δυο άντρες συνεργάζονταν για πολλά χρόνια από το ξεκίνημα της καριέρας του Σάκης Ρουβά μέχρι τη στιγμή που αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους. Μάλιστα, ο Ηλίας Ψινάκης μιλώντας την Πέμπτη (11.09.2025) στην εκπομπή «Το ‘χουμε» τόνισε ότι πλέον εκείνος και ο Σάκης Ρουβάς δεν έχουν ιδιαίτερες επαφές.

«Ο Σάκης Ρουβάς είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, σπουδαίο άτομο. Υπήρχε άλλη πορεία κι άλλη πορεία κι άλλη γραμμή. Με τον Σάκη χτίσαμε έναν μύθο μαζί. Αυτός ήξερες πολύ καλά όλο αυτό να το υπερασπίζεται, κι εγώ ήξερα πολύ καλά να στήνω το γύρω γύρω. Εγώ επένδυα. Πιο πολλά δίναμε παρότι παίρναμε. Γιατί έτσι χτίζεται ο μύθος. Χτίσαμε έναν μύθο και έκλειναν οι πόλεις. Κι έγινε μύθος ο Σάκης Ρουβάς.

Θα τον συνέχιζα τον μύθο, αν ήμουν μάνατζέρ του. Μετά από εμένα, ο Σάκης είχε έναν πολύ καλό μάνατζερ. Τον Καφίρη που είναι πολύ καλός στο να εξαργυρώνει τον μύθο κι όχι να τον χτίζει. Όταν εξαργυρώνεται, δε μπορεί να χτιστεί.

Ο Σάκης έκανε οικογένεια, τέσσερα παιδιά. Εκεί χρειάζεσαι χρήματα και τι πουλάς; Πουλάς τον μύθο σου. Ο Σάκης τραγουδάει ακόμα τα τραγούδια του τότε. Δεν έχει κάνει καμία επιτυχία από τότε. Το πρόγραμμά του είναι τα τραγούδια που έλεγε γιατί αυτά είχαν περάσει στον κόσμο», είπε με τον μοναδικό του τρόπο ο Ηλίας Ψινάκης.

«Δεν έχει χτίσει ο Σάκης Ρουβάς hit από τότε. Λέει τα παλιά. Είναι μεγάλη μαγκιά να τα λέει ακόμα και σήμερα. Εννοείται ότι θαυμάζω τον Σάκη. Δεν μιλάμε πια ιδιαίτερα, έχουμε άλλες ζωές», δήλωσε ακόμα ο γνωστός μάνατζερ.

Πηγή: newsit.gr