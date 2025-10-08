Ηλίας Πέτρου: Βαθύ πένθος στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου για τον θάνατο του 69χρονου

Θρήνος σκόρπισε στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου, καθώς «έφυγε» σε ηλικία 69 ετών ο Ηλίας Πέτρου του Κωνσταντίνου.

 

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025, στις 2:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Άνω Κερασόβου.

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στην Εκκλησία μία ώρα νωρίτερα από τη 1:00 μ.μ., ώστε συγγενείς και φίλοι να μπορέσουν να αποτίσουν το ύστατο χαίρε.

Τον Ηλία Πέτρου αποχαιρετούν με αγάπη η σύζυγός του, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια, τα ανίψια και όλοι οι συγγενείς και φίλοι που τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν για τον χαρακτήρα και τη διαδρομή του.

08 Οκτ 2025

Ετικέτες: Άνω Κεράσοβο, ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ, θάνατος

