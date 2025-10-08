Ηλίας Πέτρου: Βαθύ πένθος στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου για τον θάνατο του 69χρονου

Θρήνος σκόρπισε στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου, καθώς «έφυγε» σε ηλικία 69 ετών ο Ηλίας Πέτρου του Κωνσταντίνου.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025, στις 2:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Άνω Κερασόβου.

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στην Εκκλησία μία ώρα νωρίτερα από τη 1:00 μ.μ., ώστε συγγενείς και φίλοι να μπορέσουν να αποτίσουν το ύστατο χαίρε.

Τον Ηλία Πέτρου αποχαιρετούν με αγάπη η σύζυγός του, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια, τα ανίψια και όλοι οι συγγενείς και φίλοι που τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν για τον χαρακτήρα και τη διαδρομή του.