Ηλίας Μαμαλάκης: «Κόλλησα βακτήριο που λέγεται κλωστηρίδιο, είναι θανατηφόρο»

Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο γνωστός μάγειρας, Ηλίας Μαμαλάκης για τη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του και το βακτήριο, με το οποίο προσβλήθηκε.

Ο Ηλίας Μαμαλάκης μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα του Alpha. Αναφέρθηκε επίσης στον χαμό της Βέφας Αλεξιάδου, ενώ ο γνωστός μάγειρας αποκάλυψε και το μεγάλο του παράπονο.

«Δεν είχα την τύχη να γίνω βιολογικός πατέρας. Η Ντορίτα έχει τρία παιδιά και είναι η οικογένεια μου. Είναι η αγάπη που χάρηκα που τη βρήκα στη ζωή μου», είπε αρχικά ο διάσημος μάγειρας για την προσωπική του ζωή.

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ο Ηλίας Μαμαλάκης ανέφερε: «Ταλαιπωρούμαι! Δεν είναι ατυχίες, ήταν σοβαρά πράγματα. Και ακόμα δεν έχω τελειώσει με αυτά τα πράγματα! Κόλλησα ένα βακτήριο που λέγεται κλωστηρίδιο, το οποίο είναι θανατηφόρο! Με πήραν από το ξενοδοχείο με το ασθενοφόρο, με πήγαν στο νοσοκομείο της Λευκωσίας και έμεινα 11 μέρες στην εντατική. Βγήκα κουρέλι!».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ρωτήθηκε για τους τρεις δημοσιογράφους που τον έχω στενοχωρήσει, λέγοντας: «Έχω μια πίκρα μεγάλη. Γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου, που ήταν χαρούμενοι μαζί μου και με εκτιμούσαν και έδωσα και εγώ ένα κομμάτι του εαυτού μου, τους αγκάλιασα.

Αυτοί, όμως, με είχαν αγκαλιάσει γιατί ήθελαν μια εξυπηρέτηση από μένα. Όταν τους την έκανα την εξυπηρέτηση, αφιλοκερδώς, έστριψαν και εξαφανίστηκαν. Αυτή είναι μεγάλη πίκρα».

Όσον αφορά στη Βέφα Αλεξιάδου και στην σχέση τους, ανέφερε: «Νομίζω ότι όταν πρωτοβγήκα, με αντιπάθησε. Επειδή εγώ ταξίδευα και ξεκίνησε και η κακομοίρα η Βέφα. Πήγε ένα ταξίδι στη Σαντορίνη, στο οποίο κουράστηκε πολύ και δεν ξανάκανε.

Προς το τέλος, όμως, όταν βγήκα το πιο δημοφιλές πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης, εκεί μέσα στο θέατρο που είμαστε, ήρθε και μου έδωσε συγχαρητήρια. Που σημαίνει ότι μαλάκωσαν τα πράγματα.

Η Βέφα Αλεξιάδου με πήρε τηλέφωνο στα τελευταία και μου είπε ότι παρουσιάζει βιβλίο το οποίο είναι για τη ζωή της. Σηκώθηκα και πήγα, ήταν όμως πολύ στενάχωρα. Δεν υπήρχε κανένας από τον κύκλο μας και “έλιωσε” στη στεναχώρια».

Για την είδηση πως προσωπικά της αντικείμενα πωλούνταν σε παζάρι, ο Ηλίας Μαμαλάκης σχολίασε: «Μου έρχονται δάκρυα. Δείχνει μία μεγάλη έλλειψη σεβασμού, γιατί αυτός που τα βρήκε στο σπίτι της και τα πήρε και τα πήγε στον παλιατζή, πήρε 10 ευρώ.

Κι εγώ έχω την ίδια ανησυχία. Θα τα αφήσω όλα στη γυναίκα μου και θα της δώσω εντολή, ξεχωριστά από την διαθήκη, τι θέλω να κάνει, όποτε νομίζει εκείνη ότι θέλει να το κάνει».

