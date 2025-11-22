Ηλίας Κωτσαρέλης: Θρήνος στον «Ορφέα» Αγρινίου για το θάνατο του εκλεκτού του μέλους

Απέραντη θλίψη σκόρπισε στο Μουσικό Σύλλογο, «Ορφέας» Αγρινίου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Κωτσαρέλης, ένα εκλεκτό και αναντικατάστατο μέλος του Συλλόγου.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσικού Συλλόγου «ΟΡΦΕΑΣ» Αγρινίου, με την είδηση της απώλειας του, επί σειρά ετών, εκλεκτού και αναντικατάστατου μέλους του Ηλία Κωτσαρέλη, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 20 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Πέμπτη μέσα σε κλίμα βαρύτατου πένθους και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του.

2. Να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος από τον πρόεδρο του Συλλόγου.

3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του.

4. Να κατατεθεί χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου.

5. Να κατατεθεί χρηματικό ποσό σε ίδρυμα της πόλης μας.

6. Να αναρτηθεί φωτογραφία του στην αίθουσα του Συλλόγου.

7. Να δημοσιευτεί το παρόν στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο.

8. Να αναβληθούν οι δράσεις του Συλλόγου επί τριήμερο.

9. Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένειά του.