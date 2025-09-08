Ηλεία: Βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εξουδετερώθηκε με επιτυχία στην Αμαλιάδα

Μια άκρως επικίνδυνη βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που παρέμενε ενεργή για δεκαετίες, εξουδετερώθηκε στην Αμαλιάδα Ηλείας από την επίλεκτη ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφέων ΟΥΚ με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος.

Η διαδικασία ήταν εντυπωσιακή: πρώτα έγινε η παγίδευση με εκρηκτικά και στη συνέχεια η ελεγχόμενη έκρηξη, η οποία καταγράφηκε σαν μικρός σεισμός από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και έγινε αισθητή μέχρι την πόλη της Αμαλιάδας .

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χαρίζοντας ανακούφιση στην περιοχή και δείχνοντας για άλλη μια φορά την υψηλή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό των ειδικών δυνάμεων.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: npress.gr