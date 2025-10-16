Ηλεία: Τρεις συλλήψεις για την κλοπή σε κοσμηματοπωλείο αξίας 130.000 ευρώ - Ταυτοποιήθηκαν δύο συνεργοί τους

Εξιχνιάστηκε κλοπή σε κοσμηματοπωλείο αξίας 130.000 ευρώ στην Αμαλιάδα Ηλείας. Έκλεψαν αυτοκίνητα, έδεσαν ιμάντα για να τραβήξουν τα ρολά ασφαλείας της επιχείρησης και έφυγαν με τα κλοπιμαία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, κλοπή που διαπράχθηκε στις 03-10-2025, σε κοσμηματοπωλείο στην Αμαλιάδα.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες το πρωί, σε Δυτική Αχαΐα και Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου με την συνδρομή των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, τρεις ημεδαποί άνδρες.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, καθώς και δυο ημεδαπών ανδρών συνεργών των συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή και πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι στις 03-10-2025 τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες και φορώντας γάντια, μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο με δυο αυτοκίνητα και αφαίρεσαν τα προστατευτικά ρολά με ιμάντα που είχαν προσδέσει στα οχήματα.

Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι διέρρηξαν την πόρτα εισόδου του κοσμηματοπωλείου, εισήλθαν στο εσωτερικό και αφαίρεσαν κοσμήματα, συνολικής αξίας, 130.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή.

Στο πλαίσιο επισταμένων ερευνών και κατάλληλης αξιοποίησης δεδομένων, συγκεντρώθηκαν στοιχεία, από τη συνδυαστική μελέτη των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των πέντε κατηγορούμενων ως εμπλεκόμενων στην διάπραξη της κλοπής.

Επιπλέον, κατά την προανακριτική διαδικασία που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας πρόεκυψε ότι οι κατηγορούμενοι στις 03-10-2025 αφαίρεσαν τα δυο οχήματα που χρησιμοποίησαν για την τέλεση της κλοπής, από τις περιοχές της Νέας Μανολάδας και της Ανδραβίδας.

Κατά την διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τα δυο κλεμμένα οχήματα, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους, ενώ στις οικίες των κατηγορούμενων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας/ Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi

--