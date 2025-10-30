Ηλεία: Στο Νοσοκομείο Πύργου 16χρονος που κατανάλωσε αλκοόλ

Στο νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε 16χρονος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε βάρος του επιχειρηματία και ενός υπαλλήλου σχηματίσθηκε δικογραφία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε χθες το απόγευμα, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, σε περιοχή των Λεχαινών Ηλείας, 16χρονο αγόρι, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής, περιήλθε σε κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στη συνέχεια διεκομίσθει με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος και του υπαλλήλου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Παράλληλα, θα ενημερωθεί η αρμόδια Δημοτική Αρχή και η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.