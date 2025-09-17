Ηλεία: Πέταξαν κοντά στο φράγμα του Αλφειού ζωντανή κατσίκα που είχε ακρωτηριαστεί

Θύμα ανθρώπινης αγριότητας έπεσε μια κατσίκα στην Ηλεία που βρέθηκε ακρωτηριασμένη και πεταμένη κοντά στο φράγμα του Αλφειού.

Η κατσίκα, την οποία βρήκαν πολίτες στην άκρη του δρόμου, ήταν εγκαταλελειμμένη για περισσότερες από 24 ώρες μέσα σε βάτα.

Κτηνίατροι που εξέτασαν το ζωό κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πόδι της κατσίκας δεν κόπηκε από ατύχημα, αλλά εξαιτίας παστωρούματος — της βάναυσης πρακτικής δεσίματος με σχοινί, που συχνά οδηγεί σε ακρωτηριασμό.

Μετά τις πρώτες βοήθειες που έλαβε, η κατσίκα σχεδιάζεται να μεταφερθεί στην Αθήνα, ώστε να έχει την ευκαιρία για μια ζωή χωρίς πόνο.

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων «Νοιάζομαι» ζητά τη στήριξη των πολιτών για την κάλυψη των πρώτων κτηνιατρικών εξόδων και της μεταφοράς.

Για όσους επιθυμούν να βοηθήσουν:

Τράπεζα Πειραιώς – Αρ. Λογ. 5531-093883-962

IBAN: GR77 0172 5310 0055 3109 3883 962

Δικαιούχος: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων «Νοιάζομαι»

Πηγή: protothema.gr