Ηλεία: Νεκρός 75χρονος πρώην αυτοδιοικητικός - Βρέθηκε απαγχονισμένος στο κτήμα του

Θλίψη σκόρπισε στην Ηλεία για τον τραγικό θάνατο 75χρονου πρώην αυτοδιοικητικού που βρέθηκε απαγχονισμένος στο κτήμα του.

Ο 75χρονος άνδρας, εντοπίστηκε απαγχονισμένος το απόγευμα του Σαββάτου (13.9.25), μέσα στο κτήμα του στο χωριό Λάνθι του Δήμου Πύργου στην Ηλεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας με τα αρχικά Π.Β. έβαλε τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού, βυθίζοντας σε απορία τους δικούς του ανθρώπους αλλά και την τοπική κοινωνία.

Ο άνδρας ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Αμαλιάδα, ωστόσο ήταν γνωστός σε ολόκληρη την Ηλεία, καθώς είχε υπηρετήσει στον χώρο της αυτοδιοίκησης σε δήμο του νομού και είχε αποκτήσει κύρος και αναγνώριση.

Τον 75χρονο εντόπισαν συγγενικά πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία απέκλεισε τον χώρο και ξεκίνησε έρευνα.

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Πύργου.

Πηγή: patrisnews.gr