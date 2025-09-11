Ηλεία: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 29χρονου εργάτη στο Καπελέτο

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 29χρονου εργάτης στην περιοχή Καπελέτο της Ηλείας που διαπράχθηκε στις 23 Ιουλίου 2025.

Ένας αλλοδαπός ο οποίος λήστεψε το θύμα του και ύστερα του στέρησε με απάνθρωπο τρόπο τη ζωή είναι ο κατηγορούμενος.

Ο εργάτης ήταν αγνοούμενος από τις 24 Ιουλίου και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του. Όταν εντοπίστηκε από τις αρχές ήταν ήδη νεκρός, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ η σορός του εντοπίστηκε επιμελώς καλυμμένη με ξύλινες παλέτες και τσίγκους σε κτηνοτροφική μονάδα από την ιδιοκτήτρια, η οποία ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, υπόθεση ανθρωποκτονίας αλλοδαπού άνδρα, που διαπράχθηκε στις 23-7-2025, σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, στις 25-7-2025 το πρωί, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας μετέβησαν σε αγροτική περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, όπου εντόπισαν έναν νεκρό άνδρα, το σώμα του οποίου ήταν καλυμμένο με φύλλα τσίγκου και παλέτες.

Στο πλαίσιο των ερευνών οι αστυνομικοί, αφού αξιοποίησαν τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και από την αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων, καθώς και ειδικών ανακριτικών τεχνικών, διακρίβωσαν τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας του αλλοδαπού άνδρα, από τον κατηγορούμενο.

Από το προανακριτικό υλικό προέκυψε ότι, ο κατηγορούμενος με την χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι του θύματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ στη συνέχεια κάλυψε τη σορό του άνδρα με τσίγκους και παλέτες.

Επιπλέον, προέκυψε ότι το θύμα κατά την ημερομηνία διάπραξης του εγκλήματος είχε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ περίπου, το οποίο δεν εντοπίστηκε.

Σε αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο τόπο τέλεσης της εγκληματικής πράξης βρήκαν και κατέσχεσαν ένα τμήμα ξύλινου κονταριού, ως πειστήριο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ η προανάκριση και οι έρευνες διενεργούνται από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.