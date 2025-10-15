«Ιερή» απάτη 259.000 ευρώ στη Καβάλα: Κάθειρξη οκτώ ετών σε ιερέα που εξαπάτησε ηλικιωμένο

Θύμα «ιερής» απάτης ύψους 259.000 ευρώ έπεσε ένας άνδρας 75 ετών στην Καβάλα με δικαστήριο να καταδικάζει ιερέα σε κάθειρξη οκτώ ετών.

Όπως είπε στο MEGA ο δικηγόρος του θύματος, Σταύρος Γεωργίου, ο 75χρονος εμπιστεύτηκε τον ιερέα γιατί ήταν άνθρωπος του σχήματος. «Ο ιερέας του είπε ότι θα του αποδώσει περισσότερα από ό,τι οι τράπεζες ενώ με τα λεφτά του καταγγέλλοντος έκανε ανακαίνιση του σπιτιού του» είπε ο κ. Γεωργίου.

Περιγράφοντας πώς έγινε η απάτη, ο δικηγόρος του θύματος εξήγησε ότι ο ιερέας «τον έπεισε να τον βάλει συνδικαιούχο στον τραπεζικό του λογαριασμό και σε έναν μηνα σήκωσε τα λεφτά και τα εξαφάνισε».

Σύμφωνα με τον ίδιο «το θύμα είναι διαζευγμένος και τα παιδιά του ήταν μακριά από την Καβάλα».

Όταν καταγγέλθηκε η απάτη «παρενέβη η Μητρόπολη Καβάλας, ο δεσπότης του είπε να επιστρέψει τα χρήματα και τον παρέπεμψε στο συνοδικό δικαστήριο από το οποίο παίρνει συνεχώς αναβολές».

Η υπόθεση, είπε ακόμα ο κ. Γεωργίου, πήγε και στην τακτική δικαιοσύνη και «όταν ρώτησε ο ανακριτής τον ιερέα γιατί πήρε τα χρήματα εκείνος του απάντησε "μπορεί να είμαι ιερέας αλλά είμαι και πατέρας και έχω παιδιά»

Δείτε το βίντεο:

Η δικαιοσύνη έκρινε ότι ο ιερέας δια της απάτης προχώρησε στην υπεξαίρεση σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ότι του έγιναν δωρεά τα χρήματα, με τον ιερέα να προσπαθεί να εμπλέξει δύο τραπεζικούς που διέψευσαν τους ισχυρισμούς του.

Σύμφωνα, τέλος, με τον δικηγόρο του θύματος, ο 75χρονος «επειδή δεν του έμειναν χρήματα, ζει στο γηροκομείο της Μητρόπολης Καβάλας»

Πηγή: thebest.gr