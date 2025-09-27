Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Θεοτόκου Παραβόλας Αγρινίου

Η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Θεοτόκου Παραβόλας Αγρινίου είναι η νεότερη μονή της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Ιδρυθείσα το 2007 ενώ στο αύλειο χώρο έχουν ανεγερθεί τα κελιά ενώ φιλοξενείται και το παρεκκλήσι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού(πανηγυρίζει στις 24 Αυγούστου) που εγκαινιάστηκε στις 30 Απριλίου 2019 απ'τον Μακαριστό Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά.Η μονή είναι γυναικεία και πανηγυρίζει στις 25 Μαρτίου

Η Γυναικεία Ιερά Μονή «Ευαγγελισμού της Θεοτόκου» Παραβόλας ευρίσκεται στη νότια πλαγιά του βουνού “Πελεκητός” της οροσειράς του Παναιτωλικού Όρους, με θέα ολόκληρη τη λίμνη Τριχωνίδα και την όμορφη πεδιάδα του Αγρινίου, από το οποίο απέχει 10 χιλιόμετρα, καθώς κείται βορειοανατολικά της κωμόπολης Παραβόλας.

Η Ιερά Μονή είναι νεόδμητη και η ίδρυσή της ανάγεται στην επαλήθευση ενός θαυμαστού γεγονότος, σχετικού με την αγωνιώδη αναζήτηση ποσίμου ύδατος για τις ανάγκες της κωμόπολης Παραβόλας, με τους πέντε οικισμούς.

