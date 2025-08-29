Ίδρυμα Πολιτισμού Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Οι εγγραφές άρχισαν - Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν

Με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους ξεκινούν οι εγγραφές και οι δράσεις του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού γενικότερα διδάσκουν παιδιά, εφήβους και ενήλικες: Θέατρο, Χορωδία, Παραδοσιακούς Χορούς, Φιλαναγνωσία, Εικαστικά- Ζωγραφική , Χειροποίητες Δημιουργίες, Αγιογραφία, Μουσικοκινητική καθώς και Δημιουργικό Εργαστήρι για ΑμεΑ, τόσο στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου όσο και στο Αγρίνιο.

Στην Ιερά πόλη του Μεσολογγίου τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως ( Γ Χονδρού και Κανατά):

• Παραδοσιακοί χοροί- κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5:30-6:30 το απόγευμα

• Βυζαντινή Αγιογραφία- κάθε Τρίτη 7:00-9:00 το βράδυ

• Χειροποίητες Δημιουργίες - κάθε Δευτέρα 5:00-7:00 το απόγευμα

• Χορωδία ενηλίκων - κάθε Δευτέρα 7:30-8:30 το απόγευμα

• Φιλαναγνωσία (παιδικό τμήμα) – κάθε Τετάρτη 6:00-7:00 το απόγευμα και για ενήλικες 8:00-9:00 το βράδυ

• Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά και εφήβους – κάθε Σάββατο 10:00-11:00 το πρωί

• Θεατρικό Εργαστήρι ενηλίκων – κάθε Δευτέρα 5:00- 7:30 το απόγευμα

Στην πόλη του Αγρινίου οι συναντήσεις των τμημάτων θα πραγματοποιούνται στο κτίριο της Αδελφότητος Αγία Φιλοθέη (Γρίβα 51) και τα τμήματα που θα λειτουργούν είναι τα εξής:

• Χορωδία ενηλίκων – κάθε Πέμπτη 8:00- 9:15 το βράδυ

• Νεανική χορωδία – κάθε Σάββατο 10:00-11:15 το πρωί

• Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά – κάθε Σάββατο 12:30-13:30

• Θεατρικό Εργαστήρι ενηλίκων – κάθε Παρασκευή 21:00-23:00

• Παραδοσιακοί χοροί – κάθε Τρίτη 8:00-9:00 το βράδυ

• Μουσικοκινητική Αγωγή – κάθε Τρίτη 4:00- 5:00 το απόγευμα

• Βυζαντινή Αγιογραφία – κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5:30-8:30 το απόγευμα

• Φιλαναγνωσία – κάθε Δευτέρα 5:00-6:00 το απόγευμα για παιδιά και 6:30-7:30 το απόγευμα για ενήλικες

• Εικαστικά/ Ζωγραφική/ Ψηφιδωτό – κάθε Δευτέρα 6:00-7:30 το απόγευμα (εφηβικό τμήμα)

Κάθε Τετάρτη 6:00-7:30 το απόγευμα (τμήμα ενηλίκων ) και κάθε Σάββατο 10:00-11:30 το πρωί (παιδικό τμήμα)

Επίσης, από φέτος θα λειτουργεί και τμήμα Δημιουργικού Εργαστηρίου ΑμεΑ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ από 1η Σεπτεμβρίου

Για όλα τα ανωτέρω (πληροφορίες, εγγραφές) μπορείτε να απευθυνθείτε:

Καλλιτεχνικός Διευθυντής/Υπεύθυνος Χορωδίας Ενηλίκων:

κ. Χρήστος Ζήσης (6986168492)

Υπεύθυνη Νεανικής Χιρωδίας:

κα. Μαρία Μπλέτσα (6987756179)

Υπεύθυνη Δημιουργικού Εργαστηρίου ΑμεΑ:

κα. Άννα Αδάμη (6970046437)

Υπεύθυνος Θεατρικής Ομάδας Ενηλίκων και Παιδικής Θεατρικής Ομάδας Αγρινίου:

κ. Γιάννης Σταμπέλος (6945861660)

Υπεύθυνη Θεατρικού Εργαστηρίου για παιδιά στο Μεσολόγγι:

κα. Ελευθερία Γιαγή (6989953225)

Υπεύθυνος Παραδοσιακών Χορών:

κ. Δημήτρης Καραβασίλης (6981809889)

Υπεύθυνος Αγιογραφίας στο Μεσολόγγι:

κ. Αθανάσιος Γκέρκης (6983740307)

Υπεύθυνη Αγιογραφίας στο Αγρίνιο:

κα. Σπυριδούλα Τσιρώνη (6976656797)

Υπεύθυνη Εικαστικών/Ζωγραφικής και Ψηφιδωτού στο Αγρίνιο:

κα. Ευαγγελία Ζαχαρίου (6975502245)

Υπεύθυνη Εικαστικων/ Χειροποίητων Δημιουργιών στο Μεσολόγγι:

κα. Ιωάννα Τέγα-Ζαρζάνη (6986952297)

Υπεύθυνη Φιλαναγνωσίας στο Μσολόγγι:

κα. Βασιλική Ρήγα (6972171911)

Υπεύθυνη Φιλαναγνωσίας στο Αγρίνιο:

κα. Μεταξούλα Μανικάρου (6976670042)

Υπεύθυνη Μουσικοκινητικής Αγωγής στο Αγρίνιο:

κα. Νικολία Αλαμπασύνη (6934233992)

Καθώς και στα βιβλιοπωλεία της Ιεράς Μητροπόλεως:

Στο Αγρίνιο Βιβλιοπωλείο Επίγνωση (26410-55985)

Στο Μεσολόγγι Βιβλιοπωλείο Φάρος Ορθοδοξίας (26310-26549)