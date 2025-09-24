Ίδρυμα Κάππα: Δωρεά υλικοτεχνικής υποδομής ύψους 20.000 ευρώ στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρίνιο

Δωρεά ύψους 20.000 ευρώ προς το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, που έχει έδρα στο Αγρίνιο πραγματοποίησε το Ίδρυμα Ιωάννη και Ελισάβετ Κάππα στις 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, έπειτα από πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Ιδρύματος, στο να υποστηρίξει την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στην πόλη μας, απέστειλε αίτημα για δωρεά προς το Τμήμα, το οποίο έγινε αποδεκτό από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών, και σε συνεννόηση με τους αρμόδιους Καθηγητές του Τμήματος, το Ίδρυμα Ιωάννη και Ελισάβετ Κάππα, ανέλαβε το κόστος της αγοράς και τοποθέτησης υλικοτεχνικού εξοπλισμού, που τοποθετήθηκε σε χώρο του κτηρίου όπου στεγάζεται το εν λόγω Τμήμα.

Η δωρεά περιλαμβάνει 2 εργαστηριακούς πάγκους, διαστάσεων 400 x 156 x (90+90) cm ο καθένας, που είναι κατασκευασμένοι από ειδικά υλικά και με συγκεκριμένες προδιαγραφές, καθώς και μιας απαγωγού εστίας, διαστάσεων 106x85x240cm. Ο εξοπλισμός τοποθετήθηκε σε χώρο, που υπέδειξαν οι αρμόδιοι Καθηγητές του Τμήματος.

Το κόστος της αγοράς και τοποθέτησης του εξοπλισμού άγγιξε το ποσό των 20.000€ (πλέον ΦΠΑ) και επιβάρυνε αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Ι. και Ε. Κάππα.

«Το Ίδρυμα Ι. και Ε. Κάππα, εκτελώντας το σκοπό του, ευελπιστεί να ενισχύσει τη δυναμική των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, που έχουν έδρα στο Αγρίνιο, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο, στο να ενισχυθεί και η δυναμική της Ακαδημαϊκής κοινότητας της πόλης μας.

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ι. και Ε. Κάππα, θα ήθελε να ευχαριστήσει την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών, τον πρώην Κοσμήτορα Κο. Κεχαγιά Γεώργιο-Καθηγητή, τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Τ.Τ. Κο. Μπεληγιάννη Γρηγόρη-Καθηγητή, και τον Κο. Γιαννακά Άρη-Αναπληρωτή Καθηγητή, για την άψογη συνεργασία.

Προς όλους τους φοιτητές εύχεται μια καλή Ακαδημαϊκή χρονιά». υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος.