Ιδιοκτήτρια της Porsche: «Εγώ οδηγούσα το αυτοκίνητο» - Είχε καταναλώσει αλκοόλ όταν ενεπλάκη στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Η ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Μουδανιών, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, παραδέχθηκε στις Αρχές ότι εκείνη βρισκόταν στο τιμόνι.

Πρόκειται για μια 45χρονη επιχειρηματία, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν οδηγήσει και μάλιστα εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρεια και τη στιγμή που της έγινε η σχετική μέτρηση.

Η γυναίκα συνελήφθη και μεταφέρεται στο νοσοκομείο για αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό αλκοόλ στο αίμα της. Παράλληλα, σχηματίζεται σε βάρος της δικογραφία, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πάνω από 0,8 στην μέτρηση με αέρα που της έγινε στην τροχαία.

Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε και ισχυρίζεται ότι πίσω της ήταν φίλοι της με άλλο αυτοκίνητο, ότι την μάζεψαν και την πήγαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η ΕΛΑΣ δεν είχε ενημέρωση από κανένα νοσοκομείο καθώς έψαχναν από τη στιγμή του τροχαίου, οπότε είναι μόνο ισχυρισμός που για την ώρα δεν επιβεβαιώνεται.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5 το πρωί, λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Porsche κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εμβόλισε δεύτερο όχημα, το οποίο από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Στο όχημα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τη γυναίκα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Αρχικά υπήρξε σύγχυση για το ποιος οδηγούσε την Porsche, καθώς σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο οδηγός είχε απεγκλωβιστεί μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή, και εγκατέλειψε το σημείο πριν φτάσουν οι πρώτες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, η Τροχαία Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας τα στοιχεία, κατέληξε στην ταυτότητα της ιδιοκτήτριας, η οποία τελικά ομολόγησε την εμπλοκή της.

