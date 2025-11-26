Ήχησε το 112 στο Αγρίνιο

Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις από την Πολιτική Προστασία ήχησε το βράδυ της Τετάρτης 26ης Νοεμβρίου 2025 μέσω του 112, προς τους κατοίκους στο Αγρίνιο.

Το μήνυμα κάνει λόγο για έντονες βροχοπτώσεις, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Η κακοκαιρία ADEL αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή (28.11.25), ενώ έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την Δυτική Ελλάδα.

Οι πολίτες κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.