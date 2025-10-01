Ήχησε το 112 σε Αχαΐα και Ηλεία για ισχυρές καταιγίδες

Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες από την Πολιτική Προστασία ήχησε το βράδυ της Τετάρτης 1ης Οκτωβρίου 2025 μέσω του 112, προς τους κατοίκους της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας.

Το μήνυμα κάνει λόγο για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες , οι οποίες αναμένονται από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου έως και το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Οι πολίτες κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.