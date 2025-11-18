Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου: Συγκίνηση στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στο ετήσιο Μνημόσυνο

Με σεβασμό στη μνήμη και το λειτούργημα, τελέστηκε η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία των Ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, με το ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων μελών του και Αρτοκλασία υπέρ Υγείας των εν ενεργεία μελών του.

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου:

Με λαμπρότητα τελέσθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε την Αρτοκλασία και ευχήθηκε υπέρ υγείας, ενισχύσεως και προόδου των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου και των οικογενειών τους.

Ακολούθως, τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων ιατρών, σε μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης και ευθύνης, τιμώντας με ευλάβεια όσους υπηρέτησαν το ιατρικό λειτούργημα με αυταπάρνηση, ήθος και ακούραστη προσφορά.

Η προσευχή για τους συναδέλφους που έφυγαν από κοντά μας ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ότι η Ιατρική Κοινότητα έχει χρέος ιερό: να μη λησμονεί αυτούς που άνοιξαν τον δρόμο πριν από εμάς.

Η μνήμη τους αποτελεί πνευματικό στήριγμα και ηθική συνέχεια για όλους μας. Η λήθη, αντίθετα, θα ήταν όχι μόνο αδικία, αλλά και αποκοπή από τις ρίζες που στηρίζουν το λειτούργημα της Ιατρικής.

Γι’ αυτό και ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου υπερασπίζεται σταθερά και αδιαπραγμάτευτα τη θύμηση των συναδέλφων μας – γιατί η μνήμη είναι η πιο υψηλή μορφή τιμής.

Παρευρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι ιατροί, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Σ.Αγρινίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Ζώης, εκπρόσωπος του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθανασίου Παπαθανάση, η Πρόεδρος του Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ κα. Μαρία Ευστρατίου, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων. Εκφράστηκαν ευχές για υγεία, δύναμη και σύμπνοια σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, ώστε το έργο της προσφοράς προς τον άνθρωπο να συνεχιστεί με την ίδια ακεραιότητα και ευθύνη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι παρευρέθηκαν, διατηρώντας άσβεστη τη μνήμη των εκλιπόντων συναδέλφων μας — μια μνήμη που δεν πρέπει και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να σβήσει.