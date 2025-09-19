Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου: Σήμερα η εκδήλωση για την αξία της δωρεάς μυελού των οστών

Σήμερα στο Αγρίνιο η εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου για τη δύναμη της προσφοράς και την αξία της δωρεάς μυελού των οστών με τίτλο "Σ’ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΟΤΗ-THANK YOU DONOR’’.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης & Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) – “Χάρισε Ζωή”, σας προσκαλούν στην εκδήλωση με τίτλο ‘’Σ’ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΟΤΗ-THANK YOU DONOR’’με επίκεντρο τη δύναμη της προσφοράς και την αξία της δωρεάς μυελού των οστών, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου - πρώην κτίριο Τράπεζας της Ελλάδας (Αναστασιάδη 1).

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η κα Μαρία Κώστογλου, υπεύθυνη προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) - "Χάρισε Ζωή".

Μια λήπτρια και ένας εθελοντής δότης θα μοιραστούν μαζί μας τις προσωπικές τους ιστορίες, προσφέροντάς μας μια ζωντανή μαρτυρία της δύναμης της αλληλεγγύης και της ελπίδας που γεννά η δωρεά μυελού των οστών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα υπάρξει η δυνατότητα εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, με μία απλή αίτηση και λήψη στοματικού επιχρίσματος (με μπατονέτα).

📣Γίνε κι εσύ κρίκος στην αλυσίδα ζωής. Έλα να ενημερωθείς – ίσως να σώσεις μια ζωή!

Σας περιμένουμε όλους εκεί!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΣΣΑΣ