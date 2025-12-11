Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου: «Πόλος» έλξης το Αγρίνιο για τον Ιατρικό Κόσμο

«Πόλος» έλξης για τον Ιατρικό Κόσμο αποτέλεσε για ακόμη μια φορά το Αγρίνιο, όπως ανέφερε ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου σε ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου:

«Πόλος» έλξης για τον Ιατρικό Κόσμο αποτέλεσε για ακόμη μια φορά το Αγρίνιο. Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2025, στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, στο κέντρο της πόλης, πραγματοποιήθηκε το επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Καρδιαγγειακή Υγεία, Περιβάλλον και Εγχώρια Παραγωγή». Την πρωτοβουλία της διοργάνωσης είχε ο Αιτωλοακαρνάνας Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ και Διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ – Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Κωνσταντίνος Τσιούφης.

Στη διοργάνωση παρευρέθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ανέδειξε μέσω της ομιλίας της τον καθοριστικό ρόλο της αγωγής υγείας στη σχολική κοινότητα. Διακεκριμένες προσωπικότητες, όπως ο τέως Πρύτανης του ΕΚΠΑ και Καθηγητής Γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ και Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος, καθώς και όλα τα στελέχη της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία του συνεδρίου. Με παρέμβασή του συμμετείχε επίσης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που το συνέδριο φιλοξενήθηκε στο Αγρίνιο, μια πρωτοβουλία που αναβαθμίζει την πόλη, προσελκύοντας κορυφαίους επιστήμονες και επισκέπτες, με θετικό αντίκτυπο και στην τοπική οικονομία.

Το συνέδριο, τελούσε υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ, του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, του Δήμου Αγρινίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες άρχισαν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, με παρουσιάσεις περιστατικών από ιατρούς της ΠΦΥ και του Νοσοκομείου Αγρινίου και συνεχίστηκαν με παρουσιάσεις για τις εξελίξεις στην καρδιαγγειακή ιατρική και τα σύγχρονα δεδομένα στην ιατρική εκπαίδευση. Ο καθηγητής Μπαμπινιώτης Γ. μίλησε για τη διαχρονική συμβολή της ελληνικής γλώσσας στην επιστημονική σκέψη. Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, που αποτέλεσε και την κύρια ημέρα του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων: από την περιβαλλοντική έρευνα έως την υγειονομική πράξη και το θεσμικό πλαίσιο της δημόσιας υγείας.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο ζήτημα της καρδιαγγειακής περίθαλψης στην Αιτωλοακαρνανία. Πλήθος τοπικών φορέων, βουλευτές, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι των υγειονομικών δομών κατέθεσαν εμπειρίες και προτάσεις, σε μια δημόσια συζήτηση πρωτοφανούς έκτασης, με στόχο την ανάδειξη των αναγκών της περιοχής και τη χάραξη στρατηγικών για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, Γεώργιος Αγραφιώτης, στην ομιλία του αναφέρθηκε στις παθογένειες της Υγείας στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο κορυφαίος επιστημονικός σύλλογος της πόλης. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη της άμεσης τοποθέτησης του εκπροσώπου του Ι.Σ.Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, επισημαίνοντας πως η καθυστέρηση αγγίζει τα όρια της θεσμικής εκτροπής και δυστυχώς εγείρει ερωτήματα που προβληματίζουν. Κλείνοντας την τοποθέτησή του απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υπογραμμίζοντας ότι μόνο αν λειτουργήσουμε όλοι μαζί – η πολιτική ηγεσία, η τοπική αυτοδιοίκηση, η διοίκηση των νοσοκομείων, η επιστημονική κοινότητα και ο Ιατρικός Σύλλογος ως ισότιμος θεσμικός συνομιλητής – μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον οποίο συζητήθηκε το ζήτημα της συστηματικής εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Ο κ. Αγραφιώτης πρότεινε —εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου— τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ώστε μέσα στους επόμενους μήνες να οργανωθούν προγράμματα εκμάθησης ΚΑΡΠΑ για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των Λυκείων της πόλης. Πρόκειται για μια δεξιότητα που σώζει ζωές και, όπως τόνισε, πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βασικής εκπαίδευσης των νέων. Ο Πρύτανης αντιμετώπισε την πρόταση με ιδιαίτερα θετικό πνεύμα και εξέφρασε την πρόθεση του ΕΚΠΑ να στηρίξει αυτή την προσπάθεια με τον πιο ουσιαστικό τρόπο.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η συζήτηση με την Υπουργό Παιδείας κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο Αγρίνιο. Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της παρουσίασε όχι μόνο την πρόταση για την εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ, αλλά και μια ευρύτερη πρωτοβουλία που σχεδιάζεται από τον Σύλλογο: τη διοργάνωση μιας «Εβδομάδας Πρόληψης» την ερχόμενη άνοιξη, η οποία θα απευθύνεται σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης. Στόχος είναι να έρθουν οι γιατροί πιο κοντά στους μαθητές και να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από θέματα που τους αφορούν άμεσα, όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η υγιεινή διατροφή, η ψυχική υγεία και οι εθισμοί. Η Υπουργός υποδέχθηκε την πρωτοβουλία με ενθουσιασμό, δήλωσε ότι το Υπουργείο θα τη στηρίξει έμπρακτα και εξέφρασε, μάλιστα, την πρόθεσή της να συμμετάσχει προσωπικά.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια συνοπτική αποτίμηση των συμπερασμάτων. Οι παρεμβάσεις, τόσο των ειδικών όσο και των τοπικών παραγόντων, ανέδειξαν ένα δυναμικό υπόβαθρο συνεργασίας, το οποίο αποτελεί τη βάση για μια πιο οργανωμένη και αποτελεσματική στρατηγική στην Υγεία της περιοχής.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου παρευρέθηκε στην εκδήλωση του Δήμου Αγρινίου προς τιμήν των αθλητών, στο πλαίσιο των δράσεων του 17ου Ημιμαραθωνίου «Μιχάλης Κούσης». Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η βράβευση του μαθητή του Γυμνασίου Γαβαλούς, Γιάννη Παπαθανασίου – του “σημαιοφόρου της ψυχής”, όπως έγινε γνωστός, λόγω του προβλήματος όρασης που συγκίνησε όλη την Ελλάδα. Τη βράβευση του μαθητή πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος στο τέλος παρέλαβε τιμητικό έπαινο για τη συμβολή και την προσφορά του Συλλόγου στη διοργάνωση.

Τέλος, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου κάλυψε τις ανάγκες του 17ου Ημιμαραθωνίου «Μιχάλης Κούσης», με την παρουσία του Προέδρου και του μέλους Αραπογιάννη Κωνσταντίνου, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του και υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή όλων — αθλητών, εθελοντών και φίλων του θεσμού — προάγει το μήνυμα πως αθλητισμός, υγεία και συλλογικότητα συμπορεύονται.

Ο χαιρετισμός του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου στο συνέδριο:

Με χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου στο σημερινό συνέδριο, ένα συνέδριο με ιδιαίτερη σημασία για την επιστημονική κοινότητα, για την πόλη μας, το Αγρίνιο και ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία.

Το θέμα «Καρδιαγγειακή Υγεία – Εγχώρια Παραγωγή & Περιβάλλον» είναι επίκαιρο. Είναι αναπτυξιακό και βαθιά συνδεδεμένο με τη σύγχρονη δημόσια υγεία. Μιλά για την καρδιά, αλλά ταυτόχρονα μιλά για το περιβάλλον, για την παραγωγή, για τον τρόπο ζωής∙ για όλα όσα διαμορφώνουν τον σημερινό Έλληνα πολίτη.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στη χώρα μας. Κι όμως, η πρόληψη παραμένει ο βασικός κρίκος που συνεχίζει να λείπει — ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Στην Αιτωλοακαρνανία, με τις μεγάλες αποστάσεις, τη γεωγραφική πολυμορφία και τις κοινωνικές ανισότητες, η καρδιαγγειακή επιβάρυνση συνδέεται στενά: με τον τρόπο ζωής, με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, με τις συνθήκες εργασίας, με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και με την καθυστερημένη προσέλευση στις δομές λόγω δυσκολίας μετακίνησης.

Επομένως, η σημερινή συζήτηση δεν αφορά μόνο επιστημονικά δεδομένα∙ αφορά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.

Ως οικογενειακός γιατρός και ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, θέλω να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι ο πρώτος και πιο κρίσιμος πυλώνας στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Οι δομές ΠΦΥ του Αγρινίου —τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, οι ΤΟΜΥ, αλλά και οι ιδιώτες ιατροί που στηρίζουν καθημερινά τον πληθυσμό— αποτελούν ένα ζωντανό δίκτυο υπηρεσιών που χρειάζεται ενίσχυση, αναβάθμιση και ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία.

Διότι:

Αυτός που θα μετρήσει την πίεση, αυτός που θα ρυθμίσει τη δυσλιπιδαιμία, αυτός που θα αποτρέψει το πρώτο έμφραγμα, αυτός που θα ευαισθητοποιήσει για τον τρόπο ζωής, είναι κυρίως ο γιατρός της Πρωτοβάθμιας.

Η καρδιολογία δεν είναι μόνο νοσοκομείο. Είναι πρόληψη, πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πρώιμη παρέμβαση.

Το Αγρίνιο έχει ανθρώπινο δυναμικό∙ έχει νέους επιστήμονες και έμπειρους γιατρούς με υψηλό επίπεδο κατάρτισης.

Αυτό που χρειάζεται είναι:

Οργάνωση, σχεδιασμός,

καλύτερη κατανομή πόρων,

σύγχρονα εργαλεία διάγνωσης,

στελέχωση κρίσιμων ειδικοτήτων,

και σταθερή υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση.

Η πόλη μας μπορεί να αποτελέσει κόμβο υγείας για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Έχει το μέγεθος, τον πληθυσμό και την ανάγκη.

Αυτό που απαιτείται είναι να δημιουργήσουμε ένα σταθερό περιβάλλον ασφάλειας για τον πολίτη: να ξέρει ότι ό,τι του συμβεί, θα το αντιμετωπίσει εδώ, στο νοσοκομείο του, στην πόλη του.

Επιτρέψτε μου, στο πλαίσιο της ουσιαστικής συζήτησης για την καρδιαγγειακή υγεία, να αναφερθώ σε ένα έργο που αναμένει η περιοχή: το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Αγρινίου.

Ναι, οι διαδικασίες προχωρούν — και αυτό είναι θετικό. Όμως, επιτρέψτε μου να το πω θεσμικά αλλά καθαρά:

Το αιμοδυναμικό χρειάζεται στελέχωση. Δεν υπάρχει χωρίς εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, χωρίς νοσηλευτές εκπαιδευμένους στη στεφανιογραφία, χωρίς τεχνολόγους, χωρίς 24ωρη λειτουργική δυνατότητα. Μπορεί να έχουμε κτηριακούς χώρους και μηχανήματα. Αλλά χωρίς ανθρώπους, η λειτουργία θα είναι μόνο στα χαρτιά.

Και το Αγρίνιο χρειάζεται λειτουργικά εργαλεία. Χρειάζεται δομές που να σώζουν ζωές πραγματικά, καθημερινά, όλο το 24ωρο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου θα παρακολουθεί στενά το θέμα, υποστηρίζοντας ενεργά τη δημιουργία ενός αιμοδυναμικού εργαστηρίου πραγματικά λειτουργικού.

Σήμερα η επιστήμη είναι ξεκάθαρη: ο τρόπος ζωής και η περιβαλλοντική επιβάρυνση αυξάνει την καρδιαγγειακή νοσηρότητα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το στρες, η θερμική επιβάρυνση, η κακή ποιότητα τροφής, αλλά και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συνδέονται άμεσα με:

αυξημένα εμφράγματα,

αρρυθμίες,

αιφνίδιους θανάτους,

επιδείνωση υπέρτασης.

Το Αγρίνιο, μια πόλη που συνδυάζει αγροτική παραγωγή, βιομηχανικές δραστηριότητες, κυκλοφοριακό φόρτο και αστική πυκνότητα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής όπου η υγεία επηρεάζεται από το περιβάλλον σε καθημερινή βάση.

Το μήνυμα του συνεδρίου είναι σαφές:

Δεν υπάρχει καρδιαγγειακή υγεία χωρίς περιβαλλοντική υγεία.

Η σημερινή διοργάνωση δείχνει ότι το Αγρίνιο μπορεί να φιλοξενεί υψηλού επιπέδου επιστημονικά συνέδρια και να συμμετέχει ισότιμα στον εθνικό διάλογο για την υγεία.

Δεν είμαστε μόνο μια “περιφερειακή πόλη”.

Είμαστε μια κοινότητα με:

Ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό, επιστημονική επάρκεια, και πραγματική ανάγκη.

Η γνώση πρέπει να έρχεται κοντά στους πολίτες.

Η επιστήμη πρέπει να αγκαλιάζει τις τοπικές κοινωνίες.

Και αυτό ακριβώς υπηρετεί το σημερινό συνέδριο.

Σήμερα ξεκινά μια συζήτηση για το πώς θέλουμε να οργανώσουμε την υγεία του τόπου μας τα επόμενα χρόνια:

με επίκεντρο τον άνθρωπο, τον ασθενή, την πρόληψη, την επιστήμη και το περιβάλλον.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά: τους διοργανωτές, τους ομιλητές, τους χορηγούς συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής εκδήλωσης στο Αγρίνιο.

Εύχομαι ένα παραγωγικό και δημιουργικό συνέδριο. Με ιδέες που θα γίνουν πράξη, με συνεργασίες που θα καρποφορήσουν και με συμπεράσματα που θα κάνουν την καθημερινή φροντίδα των συμπολιτών μας καλύτερη, ασφαλέστερη και πιο ανθρώπινη.

Σας ευχαριστώ θερμά.

Η ομιλία του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου:

Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα που μου δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχω σε αυτό το συνέδριο που πλέον έχει καθιερωθεί να γίνεται κάθε χρόνο με τη σφραγίδα του καθηγητή κ.Τσιούφη, τον οποίο και ευχαριστώ.

Μια διοργάνωση που συμβάλει στην αναβάθμιση τόσο της πόλης, της επιστημονικής ζωής αλλά και στο δημόσιο διάλογο για την Υγεία στην Αιτωλοακαρνανία.

Τώρα είναι η στιγμή όπου η επιστήμη συναντά την κοινωνία, η πολιτική συναντά την πραγματικότητα, τις πραγματικές ανάγκες, και όλοι μας – ο καθένας στον ρόλο του – οφείλουμε να αναμετρηθούμε με την αλήθεια.

Η αλήθεια, ειδικά για την περιοχή μας δεν είναι εύκολη. Είναι όμως αναγκαία.

Θεσμικά σας αναφέρω:

• Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου δεν είναι πρόσωπα.

Δεν είναι χρώματα.

Δεν είναι ομάδες.

Είναι Ν.Π.Δ.Δ.

Είναι ο θεσμός του ιατρικού κόσμου που υπηρετεί αυτό τον τόπο, αυτή την κοινωνία και το σύστημα υγείας.

Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο μία προσωπική δήλωση.

**Όσα χρόνια πορεύομαι στον Σύλλογο, ουδέποτε τον χρωμάτισα.

Ουδέποτε επέτρεψα ούτε θα επιτρέψω να γίνει εργαλείο οποιουδήποτε. **

Αντιθέτως, κράτησα και κρατώ την πόρτα ανοιχτή για όλους, και το κεφάλι όρθιο απέναντι σε όλους.

Θέλω να είμαι σαφής χωρίς να κρύβω τα λόγια μου. Στην περιοχή μας πάσχουμε από κάτι που κανείς δεν λέει, αν και όλοι το σκέφτονται.

ΜΙΑ ΛΕΞΗ. Από ασυνεννοησία.

-Δεν υπάρχει σταθερός θεσμικός διάλογος.

-Δεν υπάρχει συστηματική, ουσιαστική, υπεύθυνη συνεργασία.

-Και το σημαντικότερο δεν υπάρχει η στοιχειώδης πολιτική κουλτούρα να καθίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να πούμε:

“Αυτά είναι τα προβλήματα – τι κάνουμε;”

Και κάτι ακόμη πιο σοβαρό:

Είμαι εκλεγμένος στον Ιατρικό Σύλλογο από το 2002 και όμως μέχρι σήμερα όλα αυτά τα χρόνια, οι πρωτοβουλίες από θεσμικούς εκπροσώπους, αλλά και γενικότερα από όσους μπορεί να εμπλέκονται με την Υγεία, για επίσημη συνάντηση με τον Ι.Σ., έχω την εντύπωση ότι ίσως είναι λιγότερες από τα δάχτυλα του ενός χεριού.

Ούτε για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα, ούτε για τη στελέχωση του Νοσοκομείου, ούτε για τις κλινικές που κινδυνεύουν, ούτε για τις προτάσεις που εμείς καταθέσαμε επίσημα στον Υπουργό Υγείας.

Και αυτό, δεν είναι απλώς μια παράλειψη.

Είναι θεσμικό κενό.

Είναι απουσία πολιτικής ευθύνης.

Είναι σιωπή, ΕΚΕΙ που απαιτείται φωνή.

Είναι πολύ πιο απλά χάραξη προσωπικής προβολής και τίποτα παραπάνω.

Να θυμίσω ότι o Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, ως εκ του θεσμικού του ρόλου, ως θεματοφύλακας της Δημόσιας Υγείας και στο πλαίσιο των σκοπών του (Ν.4512/2018) λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Όπως ίσως γνωρίζετε οι περισσότεροι, σύμφωνα με την νομοθεσία θα πρέπει στο Δ.Σ. των νοσοκομείων να υπάρχει και εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου που είναι η έδρα του νοσοκομείου.

Δυστυχώς, με αδικαιολόγητες προφάσεις, πέρασε ήδη ένας χρόνος χωρίς να οριστεί ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου.

Δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε καν μεταξύ μας, φαινόμενο που παρουσιάζεται και σε άλλες περιοχές μεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων.

Έτσι το Δ.Σ. του νοσοκομείου λειτουργεί χωρίς τον εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου:

όπως προβλέπει η νομοθεσία,

όπως επιβάλλουν οι κανόνες διαφάνειας,

όπως απαιτεί η λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των νοσοκομείων.

Και αυτό δεν είναι απλώς αδικαιολόγητο.

Αγγίζει τα όρια της θεσμικής εκτροπής και δυστυχώς εγείρει ερωτήματα που προβληματίζουν.

Δεν μπορεί να συζητάμε για Υγεία, για ποιότητα, για διοίκηση, όταν ο θεσμικός φορέας των γιατρών απουσιάζει από το τραπέζι των αποφάσεων.

Στον Υπουργό καταθέσαμε πλήρες, δομημένο πλαίσιο αιτημάτων.

Όχι ευχολόγια.

Όχι καταγγελίες.

Όχι ανέξοδες κουβέντες.

Με σαφείς αναφορές:

-στη στελέχωση κρίσιμων κλινικών του Νοσοκομείου και

-στη λειτουργική αυτοτέλεια των τμημάτων,

-στην ανάγκη διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων,

-στον σεβασμό των ιατρικών αρμοδιοτήτων

-στη βιωσιμότητα της ΠΦΥ της περιοχής, όταν ήδη είχαμε καταθέσει και πρότασή μας στην 6η Υ.ΠΕ για την λειτουργία του Κ.Υ. Αγρινίου

-στη δημιουργία πραγματικών κινήτρων προσέλκυσης γιατρών,

-στην πλήρη διοικητική αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων

Όλα αυτά είναι προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.

Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν υπάρχουν λύσεις.

Υπάρχουν λύσεις.

Το ζήτημα είναι ότι κανείς δεν κάθεται στο τραπέζι να τις συζητήσει με όλες τις πλευρές παρούσες.

Ας δούμε το παράδειγμα του νομού Πέλλας.

Εκεί όπου η κοινωνία, οι θεσμικοί, οι επιστημονικοί φορείς

και η αυτοδιοίκηση μιλάνε με μία φωνή.

Εκεί όπου οι διεκδικήσεις είναι κοινές.

Εκεί όπου δεν υπάρχουν δύο γραμμές, δύο μέτωπα, δύο στρατόπεδα.

Τι πέτυχαν;

Κάτι που φαινόταν ακατόρθωτο.

Τον διαχωρισμό των νοσοκομείων τους.

Το πέτυχαν, ΟΧΙ επειδή είχαν πιο σοβαρά προβλήματα.

Τα ίδια, και χειρότερα, είχαμε και έχουμε εμείς.

Το πέτυχαν επειδή είχαν ΕΝΟΤΗΤΑ.

Επειδή δεν μιλούσε ο καθένας μόνος του.

Επειδή πήγαν όλοι μαζί.Εδώ φτάνουμε στο κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής μου.

Αν μείνουμε εδώ, δεν θα γίνει τίποτα.

Αν συνεχίσουμε ο καθένας μόνος του,

αν περιμένουμε να αλλάξει κάτι, χωρίς να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργούμε,

αν συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αντί να διεκδικούμε,

τότε

ό,τι είχαμε – αυτό θα έχουμε.

Αν όμως πάμε όλοι μαζί… το τονίζω ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

πολιτική ηγεσία,

τοπική αυτοδιοίκηση,

διοίκηση των νοσοκομείων,

επιστημονική κοινότητα,

και ο Ιατρικός Σύλλογος ως ισότιμος θεσμικός συνομιλητής –

τότε μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

Η Υγεία λοιπόν δεν μπορεί να είναι προσωπικό ζήτημα κανενός: ατόμου, φορέα, εκλεγμένων ή θεσμού.

Όταν ένας νομός 200.000 ανθρώπων μένει χωρίς κρίσιμες δομές,

δεν υποχωρεί απλώς μία πόλη ή μία περιοχή

-Υποχωρεί το κοινωνικό κράτος.

-Υποχωρεί το δικαίωμα του πολίτη να νιώθει ασφαλής στον τόπο του.

Και αν κάτι πρέπει να ειπωθεί σήμερα, εδώ είναι ότι:

Η Υγεία της Αιτωλοακαρνανίας δεν μπορεί να παραμένει δεύτερης κατηγορίας.

Το ότι αλλάζουν πράγματα στην Υγεία και γενικότερα στο ΕΣΥ είναι γεγονός. Το ότι γίνονται το τελευταίο διάστημα άλματα είναι γεγονός.

Δεν είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζουμε τα θετικά και να μην τα επιβραβεύουμε.

–Η δωρεάν γραμμή 1566

–Ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (MyHealth):η καθολική εφαρμογή

–Η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης: ο προσωπικός γιατρός και τα DRGs.

Δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω την άριστη συνεργασία των Ιατρικών Συλλόγων με την 6η Υ.ΠΕ.

Τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει μια πραγματική μετατόπιση κουλτούρας.

Μια μετατόπιση από την αδράνεια στη διάθεση συνεργασίας, από την τυπικότητα στην ουσία, από την απλή ακρόαση στην έμπρακτη ανταπόκριση.

Οφείλω να το πω καθαρά, με τον θεσμικό σεβασμό που αρμόζει:

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, οι προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου δεν κατατέθηκαν στο κενό.

Ακούστηκαν.

Αξιολογήθηκαν.

Και ξεκίνησαν να υλοποιούνται.

Δεν μιλάμε για γενικότητες, αλλά για συγκεκριμένα βήματα — με κορυφαίο παράδειγμα το Κέντρο Υγείας Αγρινίου. Όπως η πρόσφατη προκήρυξη 2 θέσεων μόνιμων γιατρών.

Επίσης όταν θέσαμε γραπτώς και τεκμηριωμένα την ανάγκη να εφημερεύει το Κέντρο Υγείας Αγρινίου, ώστε να αποσυμφορηθούν τα ΤΕΠ, να στηριχθούν οι γιατροί του Νοσοκομείου και να ανακουφιστεί ο πολίτης της πόλης, η απάντηση δεν ήταν αυτό που συνηθίσαμε επί χρόνια: «Θα το δούμε.»

Η απάντηση ήταν: «Το προχωράμε.»

Και σήμερα, με βάση τα όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί, μπορώ να πω ότι αυτό το αίτημα —που δεν ήταν μόνο του Συλλόγου, αλλά αναγκαιότητα της κοινωνίας — οδεύει προς υλοποίηση.

Αυτό δείχνει κάτι πολύ σημαντικό:

Ότι όταν υπάρχει θεσμική ωριμότητα και πραγματική διάθεση συνεργασίας, όταν δεν υπάρχουν μικρότητες,

όταν ο στόχος είναι κοινός και καθαρός,

τότε ο Ιατρικός Σύλλογος γίνεται σύμμαχος — όχι διακοσμητικό στοιχείο.

Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η συνεργασία δεν είναι αδυναμία.

Η συνεργασία, όταν γίνεται με διαφάνεια και αμοιβαίο σεβασμό, έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, είναι δύναμη.

Είναι θεσμική πυξίδα, η οποία είναι πλέον στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση..

Όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα, η ιστορία, γράφτηκε όταν οι άνθρωποι κοίταξαν ο ένας τον άλλον στα μάτια και είπαν: «Πάμε όλοι μαζί.»

Εγώ σήμερα, σας λέω το εξής: – Πρέπει όλοι ΜΑΖΙ

Ή όλοι μαζί – ή καθόλου.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ευθύνη είναι κοινή.

Το βάρος είναι κοινό.

Η προοπτική είναι κοινή.

Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου

δεν θα λείψει από καμία σοβαρή μάχη.

Δεν θα λείψει από καμία συζήτηση.

Δεν θα λείψει από καμία διεκδίκηση.

Θα είναι παντού ΠΑΡΩΝ.

Αλλά ούτε θα σιωπήσει πια.

Και θα κλείσω με κάτι που μας αφορά όλους αλλά κανείς δεν το λέει δυνατά:

Δεν αγωνιζόμαστε για κτίρια, για θέσεις ή για τίτλους.

Αγωνιζόμαστε

για τον άνθρωπο που περιμένει στα επείγοντα.

Για τον γονιό που αγωνιά.

Για τον ηλικιωμένο που θέλει αξιοπρέπεια.

Για το παιδί που αξίζει ένα καλύτερο μέλλον.

Για τον νέο γιατρό που θέλει να μείνει στον τόπο του.

Για τον συνάδελφο που κουράστηκε αλλά συνεχίζει.

Για τον πολίτη που ζητά κάτι απλό:

να ζει σε έναν νομό που δεν είναι “ξεχασμένος”.

Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ.Αυτός είναι ο λόγος που μιλάμε.

Αυτός είναι ο λόγος που δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε.

Και γι’ αυτό,

σήμερα,

εδώ,

από αυτή την αίθουσα,

θέλω να ακουστεί δυνατά –

ότι

**Η Υγεία δεν είναι διαπραγμάτευση.

Είναι δικαίωμα.

Και για αυτό το δικαίωμα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί. **

Σας ευχαριστώ.