Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου: Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου με το οποίο καλεί όλους τους πολίτες, τους φορείς υγείας και την πολιτεία να συνεχίσουμε από κοινού τις προσπάθειες για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, με σεβασμό, αλληλεγγύη και πρόσβαση στη γνώση και την υγεία για όλους.

Το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου:

Η 1η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS (World AIDS Day) το 1988, με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την μετάδοση, την πρόληψη, την εξέταση και την θεραπεία του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV).

Ο ιός HIV προσβάλλει το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας τον οργανισμό ιδιαίτερα ευάλωτο σε λοιμώξεις και ορισμένες μορφές καρκίνου. Καθώς ο ιός καταστρέφει και παρεμποδίζει τη λειτουργία των ανοσοκυττάρων, τα μολυσμένα άτομα σταδιακά οδηγούνται σε ανοσοανεπάρκεια. Το πλέον προχωρημένο στάδιο της λοίμωξης από τον HIV είναι το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής

Ανεπάρκειας (AIDS), το οποίο μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε χρονικό διάστημα από 2 έως 15 έτη, ανάλογα με το άτομο.

Παρότι δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για τον HIV, τα σύγχρονα αντιρετροϊκά φάρμακα μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά τον ιό και να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης, επιτρέποντας στους

ανθρώπους που ζουν με HIV να διατηρούν μια υγιή και παραγωγική ζωή. Η παγκόσμια πρόοδος είναι αξιοσημείωτη: μεταξύ 2000 και 2017 οι νέες μολύνσεις μειώθηκαν κατά 36% και οι θάνατοι που σχετίζονται

με τον HIV κατά 38%, ενώ η πρόσβαση στη θεραπεία αυξήθηκε από 2 εκατομμύρια ασθενείς το 2005 σε 21,7 εκατομμύρια το 2017, με στόχο τα 30 εκατομμύρια το 2020 και τα 33 εκατομμύρια το 2030.

Η UNAIDS, η Υπηρεσία του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του AIDS, επισημαίνει ότι «το τέλος της επιδημίας του AIDS δεν είναι πλέον απλώς ένα όραμα, αλλά ένας εφικτός στόχος έως το 2030». Ωστόσο, παρά τη

σημαντική πρόοδο, η παγκόσμια ανταπόκριση κινδυνεύει από τη μείωση της διεθνούς χρηματοδότησης, την περιορισμένη εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και την υιοθέτηση νομοθεσιών που ποινικοποιούν

συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες, δυσχεραίνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας.

Για τον λόγο αυτό, το μήνυμα του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS 2025 «Ξεπερνώντας τις αναταραχές, μετασχηματίζοντας την αντιμετώπιση του AIDS» καλεί όλες

τις χώρες να επανεξετάσουν τις πολιτικές και τις επενδύσεις τους για την αντιμετώπιση του HIV και να συνεργαστούν, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να υπάρξει μια συντονισμένη απόκριση που θα μας

φέρει πιο κοντά στο στόχο της εξάλειψης της επιδημίας.

Στη χώρα μας, αν και η λοίμωξη από HIV αντιμετωπίζεται σήμερα ως χρόνια νόσος με αποτελεσματική θεραπεία, τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν πως η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν κρίσιμοι πυλώνες. Οι νέες διαγνώσεις HIV καταγράφονται σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά· όμως, περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους που διαγνώστηκαν το 2025 προσέρχονται καθυστερημένα στο σύστημα υγείας, όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, έγκαιρο έλεγχο και απρόσκοπτη πρόσβαση στη θεραπεία.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου:

Ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να πραγματοποιούν τακτικό έλεγχο για HIV, ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλότερου κινδύνου.

Υπενθυμίζει ότι ο στιγματισμός και οι μύθοι γύρω από τη μετάδοση του ιού δεν έχουν θέση σε μια σύγχρονη και υγιή κοινωνία.

Στηρίζει κάθε δράση που ενισχύει την ενημέρωση των νέων και διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας.

Συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες δημόσιας υγείας για τον περιορισμό των νέων λοιμώξεων και την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας.

Σε αυτή την ημέρα διεθνούς ευαισθητοποίησης, καλούμε όλους τους πολίτες, τους φορείς υγείας και την πολιτεία να συνεχίσουμε από κοινού τις προσπάθειες για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, με σεβασμό,

αλληλεγγύη και πρόσβαση στη γνώση και την υγεία για όλους.