Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου: «Φάρμακο» οι προληπτικές εξετάσεις για την καρδιά σας

Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς που γιορτάζεται την 29η Σεπτεμβρίου εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση:

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς θεσπίστηκε το 1999 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Kαρδιολογικής Ομοσπονδίας, με σκοπό την ενημέρωση, την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια και οι διάφορες μορφές αρρυθμίας, αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, οδηγώντας σε περίπου 17,3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το 80% των πρόωρων θανάτων που οφείλονται σε καρδιαγγειακά νοσήματα μπορούν να προληφθούν με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Η γνώση της κατάστασης της καρδιάς μας είναι ζωτικής σημασίας, τόσο για την πρόληψη όσο και για τον οικογενειακό προγραμματισμό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κληρονομικών καρδιοπαθειών. Σε ένα κόσμο όπου η γνώση για την καρδιακή υγεία είναι περιορισμένη και οι εθνικές πολιτικές είναι συχνά ανεπαρκείς ή εντελώς απούσες, ο στόχος είναι η υπερπήδηση των εμποδίων και η ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να πάρουν τον έλεγχο της υγείας και ευεξίας τους.

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις είναι το κάπνισμα, η αρτηριακή υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, το υψηλό σάκχαρο αίματος, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και η κακή διατροφή, ενώ σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει και η κληρονομικότητα.

Ένα από τα βασικότερα μέτρα προστασίας είναι η σωματική δραστηριότητα. Στόχος είναι 30 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα ή 75 λεπτά υψηλής έντασης κατανεμημένα στη διάρκεια της εβδομάδας. Η δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό – μπορεί να είναι το περπάτημα, ο χορός, οι δουλειές του σπιτιού ή το παιχνίδι με τα παιδιά μας. Η άσκηση συμβάλλει όχι μόνο στην πρόληψη αλλά και στην καρδιακή αποκατάσταση, με πολλαπλά άμεσα και έμμεσα οφέλη για την υγεία.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου προτρέπει:

Επισκεφτείτε τον ιατρό σας και κάντε προληπτικές εξετάσεις.

Χρησιμοποιήστε την καρδιά σας για να βελτιώσετε τη διατροφή σας.

Χρησιμοποιήστε την καρδιά σας για να αυξήσετε τη φυσική σας δραστηριότητα.

Χρησιμοποιήστε την καρδιά σας για να πείτε όχι στο κάπνισμα.

Η πρόληψη είναι το καλύτερο «φάρμακο». Με υπευθυνότητα και καθημερινές μικρές αλλαγές, μπορούμε όλοι να προστατεύσουμε την καρδιά μας και να χαρίσουμε στον εαυτό μας περισσότερα χρόνια υγείας και ποιότητας ζωής.