Iαπωνία: Μάχη με τον χρόνο για τα σωστικά συνεργεία – Στους 48 μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων

Αντιμέτωποι με καταστροφικές εικόνες είναι τα μέλη των σωστικών συνεργείων στην Ιαπωνίhttps://www.ertnews.gr/tag/iaponia/α που επιχειρούν για δεύτερη ημέρα στις πληγείσες από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που έπληξε την χώρα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς αναζητώντας επιζώντες στα κατεστραμμένα κτήρια. Με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 48 οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο κόντρα στους 100 ισχυρούς μετασεισμούς και στις φωτιές που σιγοκαίνε σε πολλά σημεία ακόμα.

Η περιοχή Ισικάουα που δέχθηκε στο ισχυρότερο πλήγμα από τον Εγκέλαδο επλήγη από 155 σεισμικές δονήσεις από χθες στις 16:00 ως σήμερα στις 09:00 (02:00 ώρα Ελλάδας) με τις περισσότερες να έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από τους 3,0 βαθμούς, κατά την ίδια υπηρεσία. Σύμφωνα με έναν ειδικό η ένταση του σεισμού ήταν τόσο ισχυρή όσο ο σεισμός Hanshin-Awaji το 1995, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 6.000 ανθρώπων.

An expert says that the earthquake in Ishikawa Prefecture had an intensity as strong as the Great Hanshin-Awaji Earthquake of 1995 that resulted in the deaths of more than 6,000 people.https://t.co/RGEutxjPET pic.twitter.com/e3jptvxaYw

