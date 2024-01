Iαπωνία: Η Toyota ανακαλεί 50.000 οχήματα λόγω επικίνδυνων αερόσακων

Η ιαπωνική Toyota Motor Corp απευθύνει έκκληση στους ιδιοκτήτες 50.000 παλαιότερων οχημάτων να κάνουν άμεσα τις επισκευές επειδή ο αερόσακος μπορεί να εκραγεί, και πιθανώς να είναι θανατηφόρος για τους οδηγούς.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία σημείωσε ότι η συμβουλή ισχύει για ορισμένα μοντέλα Corolla και Corolla Matrix 2003-2004, καθώς και για το RAV4 2004-2005, τα οποία διαθέτουν τους τελευταίους αερόσακους Takata της Ιαπωνίας, ανέφερε το Reuters.

Toyota issued a ‘Do Not Drive’ advisory for 50,000 of its older US vehicles. The warning covers the 2003-2004 Corolla, 2003-2004 Corolla Matrix and 2004-2005 RAV4s with Takata air bag inflators https://t.co/wCsirYHsKu pic.twitter.com/uKoYCQH0oH

— Reuters (@Reuters) January 30, 2024