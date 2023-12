Ιάπωνες μηχανικοί ανέπτυξαν κινητήρα πυραύλου που λειτουργεί με κοπριά αγελάδων

/

Breaking news from the test stand<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”>

\

Here’s a short footage of IST’s first static fire test using Liquid Biomethane<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> pic.twitter.com/695ld0kGmo

— Interstellar Technologies (@istellartech_en) December 7, 2023