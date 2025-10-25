Iάπωνας πέθανε πέφτοντας από το Πάνθεον στη Ρώμη

Iάπωνας πέθανε πέφτοντας από το Πάνθεον στη Ρώμη

Ένας Ιάπωνας τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον στη Ρώμη.

Ο 69χρονος άνδρας καθόταν στον τοίχο πριν πέσει από ύψος 7 μέτρων στην τάφρο του αρχαίου μνημείου την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Οι διασώστες αναγκάστηκαν να ανοίξουν με τη βία μια πύλη στη Via della Palombella έξω από το Πάνθεον για να φτάσουν στον άνδρα, ο οποίος είχε πεθάνει ακαριαία.

Η αστυνομία της Ρώμης άνοιξε έρευνα για το συμβάν.

in.gr

25 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΙΑΠΩΝΑΣ, ΠΑΝΘΕΟΝ

