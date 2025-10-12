Ίαν Γουάτκινς: Σκότωσαν σε ενέδρα στη φυλακή τον παιδόφιλο τραγουδιστή των Lostprophets

Πέθανε ο πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, Ίαν Γουάτκινς μετά από επίθεση σε φυλακή στην Αγγλία, ενώ εξέτιε ποινή 29 ετών για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.

Σύμφωνα με τον Independent, η αστυνομία και οι παραϊατρικοί κλήθηκαν στη φυλακή κατηγορίας Α του Γουέικφιλντ, στο Δυτικό Γιορκσάιρ το Σάββατο το πρωί (11.10.25), μετά από αναφορές ότι ο γνωστός παιδεραστής έπεσε θύμα ενέδρας και τραυματίστηκε θανάσιμα με μαχαίρι.

Ο Γουάτκινς κηρύχθηκε νεκρός στο σημείο του συμβάντος και ξεκίνησε έρευνα για φόνο. Η φυλακή τέθηκε σε καθεστώς αποκλεισμού αμέσως μετά το συμβάν, πρόσθεσαν πηγές.

Ο 48χρονος καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκισης τον Δεκέμβριο του 2013 με επιπλέον έξι χρόνια υπό όρους, αφού παραδέχτηκε μια σειρά σεξουαλικών αδικημάτων – συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας βιασμού του μωρού μιας θαυμάστριας.

Είχε μαχαιρωθεί και στο παρελθόν σε ένα περιστατικό στην ίδια φυλακή το 2023, υποφέροντας από τραυματισμούς που δεν απειλούσαν τη ζωή του, αφού φέρεται να κρατήθηκε όμηρος από τρεις άλλους κρατούμενους για έξι ώρες.

Πηγή: protothema.gr