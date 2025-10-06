ΙΑ' Θεολογικὸ Συνέδριο στην Ναύπακτο με θέμα: «30 χρόνια "Εκκλησιαστική Παρέμβαση»

Την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025, στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως, στην Ναύπακτο, πραγματοποιήθηκε το ΙΑ΄Θεολογικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου με γενικό θέμα: «30 χρόνια "Εκκλησιαστική Παρέμβαση"».

Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ο οποίος τόνισε ότι η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στα Θεολογικά Συνέδρια, καθώς η «Εκκλησιαστική Παρέμβαση» παρουσιάζει την θεολογία στην ζωή της Εκκλησίας. Έπειτα κάλεσε τον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλειο Γκίζα και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος και εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη κ. Νεκταρίου Φαρμάκη, κ. Χρήστο Παΐσιο, για έναν χαιρετισμό.

Ο Δήμαρχος κ. Γκίζας χαρακτήρησε την «Εκκλησιαστική Παρέμβαση» ως ένα από το αξιολογότερα έντυπα θεολογικού και εκκλησιαστικού περιεχομένου. Αναφέρθηκε στους τρεις κύριους λόγους για την αξία της «Παρέμβασης» που είναι: πρώτον, ο υψηλού επιπέδου θεολογικός της λόγος που διδάσκει με διάκριση χωρίς ηθικολογίες, δεύτερον, ο σοβαρός τρόπος με τον οποίο διαπραγματεύεται τα εκκλησιαστικά θέματα, και τρίτον, η λειτουργία της ως σημαντικό όργανο εξωστρέφειας για την Τοπική Εκκλησία και κοινωνία, με παρουσία ακόμα και στο Άγιον Όρος, αλλά και στο Εξωτερικό. Ο Δήμαρχος ευχήθηκε να συνεχιστή αυτή η προσπάθεια, παρά τις δυσκολίες του έντυπου τύπου.

Ο κ. Παΐσιος αναφέρθηκε στο πνευματικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου, επισημαίνοντας ότι έχει ξεπεράσει τα γεωγραφικά της όρια χάρη στις προσπάθειες του Μητροπολίτη κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Ιδιαιτέρως η εφημερίδα «Εκκλησιαστική Παρέμβαση», χαρακτηρίζεται ως διαχρονικό και ουσιαστικό εργαλείο για την Οικουμενική Ορθοδοξία. Τέλος, μετέφερε τις ευχές του Περιφερειάρχη κ. Φαρμάκη για την επιτυχία του Συνεδρίου, αναγνωρίζοντας την σημασία της Εκκλησίας για την κοινωνική συνοχή και το Έθνος.

Αναγνώσθηκε ο χαιρετισμός του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη, ο οποίος χαρακτήρισε την «Εκκλησιαστική Παρέμβαση» ως: «ένα ζωντανό βήμα θεολογικού προβληματισμού και υπεύθυνου λόγου, με ουσιαστική επιρροή εντός και εκτός των εκκλησιαστικών τειχών» και ευχήθηκε στον Σεβασμιώτατο έτη πολλά και αδιάπτωτο φωτισμό στο υψηλό και υπεύθυνο έργο που επιτελεί.

Στην συνέχεια έγινε η εισαγωγική εισήγηση από τον Σεβασμιώτατο κ. Ιερόθεο. Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο ότι ο Θεός του έδωσε πολλά δώρα, μεταξύ αυτών «το δώρο της Ιερωσύνης-Αρχιερωσύνης». Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην Εφημερίδα «Εκκλησιαστική Παρέμβαση», η οποία είναι ένα πανόραμα του έργου που επιτελέσθηκε στην Εκκλησία τα τριάντα χρόνια Επισκοπικής διακονίας του. Έπειτα έκανε μια ανάλυση «της φυσιογνωμίας» της Εφημερίδος «Εκκλησιαστική Παρέμβαση», όπως τον τίτλο, την κυκλοφορία της Εφημερίδας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Στην συνέχεια ανέφερε τέσσερα δώρα που είναι κρυμμένα «μυστικώς» στην εφημερίδα, εκτός από το ποιμαντικό έργο που φαίνεται, ήτοι: τους εκλεκτούς συνεργάτες του, τα Ιδρύματα της Πόλης, το συγγραφικό του έργο, και την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, που προσπαθεί να ζήση το θεολογικό ησυχαστικό πνεύμα του ορθοδόξου μοναχισμού και διακινεί το έργο του σε όλον τον κόσμο. Και κατέληξε ότι όλα τα δώρα που του χάρισε ο Θεός, τους γονείς, τους συγγενείς, τους φίλους, τους αδελφούς, τα πνευματικά παιδιά, τους συνεργάτες, τα αφήνει στον Θεό με την λειτουργική φράση: «Τα σα εκ των σων σοι προσφέρομεν κατά πάντα και διά πάντα».

Ακολούθησαν οι επί μέρους εισηγήσεις που ανέλυσαν θεματικά το τυπωμένο υλικό της «Εκκλησιαστικής Παρέμβασης» με την εξής σειρά:

– Πρωτοπρεσβύτερος π. Θωμάς Βαμβίνης, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος: «Παρουσίαση και δομή της Εφημερίδας»

– Ιεροδιάκονος Παΐσιος Παρασκευάς: «Λατρεία, Ποιμαντική και Διοίκηση»

– Χριστίνα Καρανικόλα-Σχοινά, Φιλόλογος: «Εκδηλώσεις Ιερών Ναών και Συνδέσμων Αγάπης»

– Αρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος Θεοφάνης, Ιεροκήρυξ: «Σχολεία - Κατήχηση - Κατασκηνώσεις»

– Πέτρος Πιτσιάκκας, Διευθυντής 1ου Λυκείου Ναυπάκτου: «Άρθρα - Σχόλια χωρίς υποσημειώσεις»

– Αρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος Παστρωμάς, Ηγούμενος Ι. Μ. Αμπελακιωτίσσης: «Ιερές Μονές»

– Αθανάσιος Μίχος, πρώην Προιστάμενος Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων: «Ιδρύματα και Κληροδοτήματα»

– Ελένη Καραγιάννη, Υπάλληλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Κοινωνικές εκδηλώσεις (Σχολές Αγιογραφίας-Βυζαντινής Μουσικής)»

– Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Παπαβαρνάβας, Προιστάμενος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Ναυπάκτου: «Συνοδικά Καθήκοντα του Μητροπολίτου Ναυπάκτου»

– Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος: «Περιοδείες του Μητροπολίτου στην Μητρόπολη, στο Εξωτερικό και στο Εσωτερικό»

– Χρήστος Μάινος, Φυσικός: «Η σελιδοποίηση, εκτύπωση και διακίνηση της εφημερίδας»

Από όλες τις εισηγήσεις εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα:

- Η «Εκκλησιαστική Παρέμβαση» παρουσιάζει την Εκκλησιαστική ζωή της Ναυπάκτου κατά τα 30 χρόνια που εκδίδεται και αποτελεί ένα πανόραμα του έργου του Μητροπολίτου κ. Ιεροθέου και της όλης Τοπικής Εκκλησίας.

Καταγράφει όλα τα σύγχρονα γεγονότα μέσα από την θεολογία της Εκκλησίας και προσφέρει επίκαιρο λόγο.

- Καταγράφει την ιστορία της πόλεως της Ναυπάκτου και της τοπικής Κοινωνίας παρουσιάζοντας τις εκδηλώσεις και τις τοπικές ειδήσεις.

Μετά το τέλος των εισηγήσεων ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλους τους εισηγητές και τους συνεργάτες που βοηθάνε στην έκδοση της εφημερίδας αφιλοκερδώς και αναφέρθηκε και στην ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική έκδοση της «Εκκλησιαστικής Παρέμβασης», η οποία φιλοξενεί όλες τις ποιμαντικές δραστηριότητες της Μητροπόλεως και την κοινοποιεί σε όλον τον κόσμο.

Τέλος, είπε ότι όλα πρέπει να γίνονται για την δόξα του Θεού και κατέληξε με το ψαλμικό: «Μη ημίν, Κύριε, μη ημίν, αλλ' η τω ονόματί σου δος δόξαν» (Ψαλμ. ριγ΄, 9)

Φωτογραφίες

Δείτε το video του Συνεδρίου:

https://youtu.be/K8hvzAsJ51k