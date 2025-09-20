Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου στο 16ο Δημοτικό Σχολείο για την Παγκόσμια ημέρα καθαριότητας

Μιλήσαμε για την ανακύκλωση και τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και οι ερωτήσεις τους ήταν γεμάτες ενέργεια και περιβαλλοντική συνείδηση.

Αυτό μας γεμίζει ελπίδα για το αύριο

Με μικρές, καθημερινές συνήθειες δίνουμε το παράδειγμα και επενδύουμε σε ένα καθαρότερο αύριο"!