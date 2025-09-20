Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου στο 16ο Δημοτικό Σχολείο για την Παγκόσμια ημέρα καθαριότητας
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καθαριότητας που είναι σήμερα Σάββατο 20.09.25, η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου επισκέφτηκε χθες το 16ο Δημοτικό Σχολείο. Με αφορμή τα δύο αυτά γεγονότα ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:
"Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Καθαριότητας και η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου έκανε χθες μια στάση στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, όπου τα παιδιά μας έδειξαν πόσο πολύ νοιάζονται για τον πλανήτη!
Μιλήσαμε για την ανακύκλωση και τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και οι ερωτήσεις τους ήταν γεμάτες ενέργεια και περιβαλλοντική συνείδηση.
Αυτό μας γεμίζει ελπίδα για το αύριο
Με μικρές, καθημερινές συνήθειες δίνουμε το παράδειγμα και επενδύουμε σε ένα καθαρότερο αύριο"!