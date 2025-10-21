Η Βιολέτα Ίκαρη live στην «Ανδρομέδα» στο Αγρίνιο!

Η Βιολέτα Ίκαρη live στην «Ανδρομέδα» στο Αγρίνιο τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, με λαϊκά διαμάντια, αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία της και νέα τραγούδια, συνοδεία ζωντανής ορχήστρας.

Η ανακοίνωση:

Η Βιολέτα Ίκαρη σε μια μουσική παράσταση που υπενθυμίζει τις κοινές μας ρίζες και αγάπες του λαϊκού τραγουδιού. Από τα διαχρονικά λαϊκά διαμάντια των μεγάλων δημιουργών μέχρι τα τραγούδια του τώρα μπλεγμένα με τις αγαπημένες στιγμές της προσωπικής της δισκογραφίας μα και την καινούργια σοδειά τραγουδιών της.

Μια υπενθύμιση, μια γιορτή για όσα λίγα μας δένουν και μας δίνουν ανάσα ακόμα.

Μαζί της:

Ευριπίδης Ζεμενίδης – κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Γιώργος Θεοδωρόπουλος – πλήκτρα

Βαγγέλης Μαχαίρας – μπουζούκι

Κώστας Κυριακίδης – ηχοληψία

Δείτε το βίντεο:

Προσέλευση: 21:00

Έναρξη 22:00

Προπώληση εισιτηρίων: Τετάρτη 22/10/2025 έως Σάββατο 25/10/2025

Ώ ρες: 20:00 - 21:30

Τηλ πληροφοριών/κρατήσεων: 2641058830, 6984060047